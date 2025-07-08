İzmir'de Bornova Belediyesi, Küçükpark ile Büyükpark arasında yer alan 159 Sokak’ta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenmeye başladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçenin en özel bölgelerinden biri olan 159 Sokak’ta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalıcı düzenlemeler için çalışmalara başladı. Küçükpark ile Büyükpark arasında kalan ve Yavuz Selim Ortaokulu önünden Süvari Caddesi’ne kadar uzanan sokak, yepyeni bir kimliğe kavuşuyor.

BAŞKAN EŞKİ: “ÖRNEK SOKAK OLACAK”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Av. Yağmur Yurdakul Özkan ile Kazım Dirik Mahallesi 159 Sokak’ta incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Eşki, bölge için özel olarak hazırlanan projenin artık uygulama aşamasına geçtiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bir süredir altyapısı çalışmaları devam ediyordu, tamamlandı. Yakında sadece Bornova'ya değil, tüm İzmir'e çok örnek ve çok güzel bir sokak kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımızla mahalle sakinlerimizle de görüşüyoruz. Onlar da proje başladığı için gayet mutlular. Burası tüm Bornova'ya ve İzmir'e örnek, çok güzel bir sokak olarak. Çok yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.”

6 BİN METREKARELİK ALAN BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Proje kapsamında 162 Sokak’tan Mustafa Kemal Caddesi’ne kadar uzanan ve toplamda 400 metre uzunluğunda, 6 bin metrekarelik bir alan yeniden düzenlenecek. Yol ve kaldırımlar baskılı renkli asfaltla kaplanacak. Granit tretuvarlar ve modern aydınlatma sistemleri ile alan estetik bir görünüme kavuşturulacak. Sokak boyunca yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil doku güçlendirilecek.