İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından İsmail Cem Kültür Merkezi'nde düzenlenen aşure gününe katılarak yurttaşlarla aşure bereketini paylaştı.İZMİR (İGFA) - Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği, İsmail Cem Kültür Merkezi'nde muharrem ayındaki Yas-ı Matem orucunun sonunda aşure kardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da Alevi yurttaşlarla bir araya geldi. Aşure gününe Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Sadık Taşkaya, derneğin kurucu başkanı ve başkan yardımcısı Zihni Çabuk ev sahipliği yaptı.

Çubuk, Başkan Tugay'a cemevine olan desteklerinden ötürü teşekkür etti. Alevi dedesi Özdoğan Sağlam ise gülbank okuyarak barış vurgusu yaptı.