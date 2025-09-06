Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU’nun altyapı çalışmaları sonrası kazılan yolların okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi gününe kadar asfaltlanarak trafiğe açılacağını açıkladı.İZMİR (İGFA) - Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Caddeleri’nde kaldırım, refüj, ışıklandırma ve peyzaj düzenlemeleriyle kalıcı çözümler üretildiğini belirten Eşki, su taşkınlarının da ortadan kalkacağını vurguladı. Ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyleyen Başkan Eşki, Fen İşleri ve zabıta personeline teşekkür etti.

“Amacımız tozdan arındırılmış, asfaltı atılmış yollar”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU’nun altyapı yatırımları nedeniyle kazılan yolların yeniden düzenlenmesi için belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Mustafa Kemal Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden çalışmaları anlatan Başkan Eşki, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Günlerdir süren çalışma devam ediyor. Pazartesi sabah okul açılacak. Pazartesi sabaha kadar çalışmalarımız sürecek. Temel amacımız altyapı çalışmaları sebebiyle kazılan yolların pazartesi sabah tozdan arındırılması, en az bir kat asfaltının atılması ve yapılabildiği kadar kaldırımların tamamlanması. Birçoğunuz neden logar kapaklarının yüksekte olduğunu soruyorsunuz. Çünkü asfaltları genellikle iki kat atıyoruz. Önce ilk katını atıp zemini ayarlıyoruz, ardından ikinci katta logarlara sıfırlıyoruz.”

“Bornova’nın kalıcı sorunlarını çözüyoruz”

Çalışmalarla birlikte kalıcı çözümler de üretildiğini ifade eden Başkan Eşki,

“Biz pazartesi sabaha kadar Mustafa Kemal Caddesi ve hala kazımı süren Fevzi Çakmak Caddesi'nin birer kat asfaltını atacağız ve trafiğe açık hale getireceğiz. Akabinde geceleri çalışıp ikinci katlarını atarak yolları tam anlamıyla kullanılabilir hale getireceğiz. Burada birçok ihtiyacı da gidermeyi amaçladık. Örneğin kaldırımlardaki taşların sürekli oynaması yerine beton attık. Belirli bölgelere peyzaj çalışmaları yaptık. Yaya yolunu korurken vatandaşların kapıda oturabilmesi için kafe alanları oluşturduk. Daha önce caddenin ortasında duran inşaat demiri gibi görüntüyü kaldırarak yerine düzgün bir refüj ve modern ışıklandırma sistemi getiriyoruz. Bornova’yı her yönüyle daha çekici kılan, vatandaşların yürümekten zevk aldığı, altyapısı güçlü sokaklar oluşturuyoruz. Bu noktada altyapı çalışmaları konusunda Büyükşehir Belediyemize ve İZSU’ya teşekkür ediyoruz.” diye konuştu,

“Su taşkınları ve yol sorunları tarihe karışacak”

Başkan Eşki, Bornova’nın uzun süredir yaşadığı su taşkını sorunlarının da bu çalışmalarla ortadan kalkacağını belirterek, “Sekiz Sokak, Mustafa Kemal Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde su taşkınları ve vatandaşların karşıdan karşıya geçerken ıslanması gibi problemler artık ortadan kalkacak. Pazar geceden itibaren tüm ekiplerimiz sahada olacak. Pazartesi sabaha kadar kazılmış olan hemen hemen her yerin asfaltını atmış olacağız. Şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Eşki ayrıca, Fen İşleri ekiplerinin yanı sıra zabıta personelinin de trafik düzenlemeleriyle çalışmalara katkı sağladığını hatırlatarak, “Zabıta haftasında burada bizlerle beraberler. Tüm Bornovalılara hayırlı olsun” diye konuştu.