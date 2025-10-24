Bornova Belediyesi ile Bornova Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Anadolu'nun köklü topluluklarından Tahtacı Türkmenlerinin tarihi, gelenekleri ve doğayla iç içe yaşam felsefesi tanıtıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Tahtacı Alevi kültürüne özgü ritüeller uygulandı, belgesel gösterimi ve söyleşiyle kültürel mirasın önemi vurgulandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen program kapsamında, ilk olarak Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi bahçesinde yer alan hastalıklı bir ağaç, Tahtacı Alevi geleneklerine uygun şekilde kesildi. Kesimin ardından doğaya saygının simgesi olarak üç yeni fidan dikilerek yaşamın sürekliliğine dikkat çekildi.

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise yönetmenliğini Uğurcan Taylan Adıyaman'ın üstlendiği 'Akdeniz'den Ege'ye Tahtacılar' belgeseli izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından yapımcı Birol Soylu ve Tahtacılar Kültür Dernekleri Başkanı Yolcu Bilginç'in katıldığı söyleşide, Tahtacı Alevi kültürünün tarihsel kökenleri ve doğayla kurduğu bağ ele alındı.

Konuşmacılara Bornova'yı simgeleyen Homeros heykelcikleri takdim edildi. Törene, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili ve eski Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de katıldı.

SINDIR: 'BU BELGESELLER KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYOR'

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Tahtacı kültürünün derinliğine dikkat çekerek, 'Tarih ve kültür aslında Tahtacı kültürüdür. Bu kültürün ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha öğrendik. Şehirleştikçe kültürden uzaklaşmak kaçınılmaz. İşte bu nedenle böyle belgesellerin o kültürü yaşatması çok anlamlı ve önemli. Bornova Belediyemize, Kent Konseyimize ve katkı sunan tüm dostlara teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

SOYLU: 'TAHTACI KÜLTÜRÜ DOĞAYA DUYULAN DERİN SAYGININ İFADESİDİR'

Belgeselin yapımcısı Birol Soylu, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek şunları söyledi: 'Tahtacı Türkmen Alevi geleneği yalnızca bir yaşam biçimi değil, doğaya duyulan derin saygının ifadesidir. Bugün burada bu bağı anlamak ve anlatmak için bir aradayız.'

Tahtacılar Kültür Dernekleri Başkanı Yolcu Bilginç, kültürün evrensel değerlerine vurgu yaparak, 'İnsanımız kendi kültürüne yabancılaşıyor. Oysa biz binlerce yıllık bir kültür hazinesini taşıyoruz. Kızılderililer ağacı keserken dua ediyor; bizim kültürümüzde de Orta Asya'dan gelen benzer ritüeller var. Bu evrenselliği unutmamalıyız.' dedi.

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş ve Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Aydınalp, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının kültürel işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.