Bornova Belediyesi'nin 1959-2021 yılları doğumlu arasında her yaştan vatandaşı kapsayan geniş branş yelpazesiyle Yaz Spor Kursları yoğun ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde cimnastik, yüzme, taekwondo, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının dolup taştığı ilçede başta çocuklar olmak üzere tüm Bornovalılar sporla dolu bir yaz geçiriyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, kurslara olan ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek sporu Bornova'da kalıcı bir yaşam kültürü haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi ilçede başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşı hareketli ve sağlıklı bir yaşamla buluşturan 'Yaz Spor Kursları' büyük bir heyecanla başladı. Farklı branşlarda eğitimlerin hız kesmeden devam ettiği kurslar sayesinde Bornovalılar sporla dolu bir yaz geçiriyor.

7'DEN 70'E HERKES İÇİN FARKLI BRANŞLARDA

Geniş bir yaş skalasına hitap eden programda her yaştan Bornovalı kendine uygun bir spor dalı buluyor. Çocuklar ve gençler için Cimnastik (2019-2021 doğumlular), Taekwondo (2011-2018 doğumlular) ve Futbol (2013-2020 doğumlular) branşlarında eğitimler devam ediyor. Takım sporlarında yeteneklerini sergileyen gençler için Voleybol (2012-2017 doğumlular) ile Kadın Basketbol (2012-2018 doğumlular) ve Erkek Basketbol (2012-2019 doğumlular) grupları sahaları dolduruyor. Yazın en çok ilgi gören branşlarından biri olan yüzme ise Yüzme (2010-2017 doğumlular) ile Yüzme Yetişkin (1959-2009 doğumlular) gruplarıyla her yaştan Bornovalıyı suyla buluşturuyor. Yetişkinler için ayrıca Voleybol Yetişkin (1976-2007 doğumlular) grubu da file önündeki yerini aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporu ilçenin her noktasına yayma hedeflerine ulaştıklarını belirterek, 'Bornova'da çocuklarımızın erken yaşta cimnastik, yüzme, futbol gibi branşlarla spora adım atması ve yetişkinlerimizin de bu hareketli yazın bir parçası olması bizim için çok değerli. Kurslarımızın başlamasıyla sahalarımız, salonlarımız ve havuzlarımız neşeyle doldu. Amacımız sporu Bornova'da kalıcı bir yaşam kültürü haline getirmektir.' diye konuştu.