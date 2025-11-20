Kocaeli İzmit Belediyesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İzmit Bal Günleri, 22 Kasım'a kadar İzmit Belediye Meydanı'nda devam edecek

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İzmit Bal Günleri, Belediye Meydanı'nda başladı. Kentteki bal üreticilerini desteklemek ve doğal, katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla organize edilen etkinlik, 19-20-21-22 Kasım tarihlerinde İzmit Belediye Meydanı'nda devam edecek.

GÜVENİLİR VE KALİTELİ

Vatandaşların yoğun talebiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmit Bal Günleri'nde üretici ile tüketici bir kez daha doğrudan bir araya geliyor. Etkinliğin ilk gününden itibaren doğal bal ürünlerine büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, yerli üreticilerle buluşarak güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşma fırsatı buluyor.