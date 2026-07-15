Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Temmuz ayı meclis toplantısında Manisa genelinde yürütülen yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 1 milyar liralık köprülü kavşak projelerinden asfalt çalışmalarına, 350 milyon liralık araç filosu yatırımından tarımsal desteklere kadar birçok projeyi anlatan Dutlulu, 17 ilçede altyapı, üstyapı, ulaşım ve kırsal kalkınma alanındaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Başkan Besim Dutlulu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Başkan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projelerle ilgili detayları Manisalılarla paylaştı. Göreve geldiği günden bu yana Manisa'nın 17 ilçesinde çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Dutlulu, 'Altyapıdan üstyapıya dijital dönüşümden tarımsal desteklere, çevreci yatırımlardan sosyal belediyeciliğe kadar şehrimizin her noktasına dokunan projeleri tek tek hayata geçiriyoruz' dedi.

1 Milyar Liralık Kavşak Projelerini Anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği köprülü kavşak projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Besim Dutlulu, 'Ergenekon Kavşağı yaklaşık 350-400 milyon arasında bir maliyete sahip bir proje. İhalesini yapmıştık, çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarından bir tanesi olacak. Aynı zamanda İzmir-Ankara yolunda hem trafiği engelleyeceğiz hem de Ergenekon Mahallesi'ne girişi rahatlatıp ölümlü kazaları azaltacağız. 2 tane büyük kavşak projemizde daha proje ihalelerinin sonuna geldik, yapım ihalelerine çıkıyoruz. Bunlardan bir tanesi Yunusemre ilçemizdeki Mimar Sinan Bulvarı Kavşağı. Akhisar'ın girişindeki kavşak için de artık ihale için önümüzdeki günlerde zaman belirlenecek. Bu ihalelerin de toplam bedeli yaklaşık 600 milyonun üzerinde olacak. Bunların da sonbahar aylarında temel atmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz' dedi.

'4,5 Kilometre Sıcak Asfalt, 152 Kilometre Sathi Kaplama'

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt çalışmalarına hiç durmadan devam ettiklerini kaydeden Başkan Dutlulu, 'Haziran ayında asfalt plentlerimizde 9 bin 224 ton rotmiks, 8 bin 520 ton da sıcak bitüm karışımlı asfalt ürettik. Haziran ayında il genelinde 4,5 kilometre sıcak asfalt, 152 kilometre sathi kaplama çalışmasını tamamladık. Yılbaşından bu yana da 15 kilometre sıcak asfalta ulaştık. Ayrıca Muradiye Mahallesi Çullu Caddesi ve çevresinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. İl genelinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 110 bin metrekare parke taşı çalışmasını da bitirdik. Aynı zamanda Gördes'te Sindel-Çiçekli arasında 10 kilometre soğuk asfaltımızı yapıyoruz. Manisa merkezde Çarşı Bulvarı'nda da yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt yapıyoruz. Burası yıllardır çok hizmet görmeyen bir bölgeydi. Bazı vatandaşlarımız 10 Temmuz'da bitecek demiştiniz neden bitmedi diye sorabilir. Çünkü altyapı çalışmaları yaptık. Yağmur suyu hattı ilavesi yaptık. Cumartesi günü sıcak asfalt çalışması bitecek. Ondan sonra orta refüj ve aydınlatma devam edecek. Vatandaşlarımız Çarşı bulvarında güzel bir sokağa sahip olacak' diye konuştu.

'95 bin 846 Metrekare Parke Taşı'

Salihli beton-parke-bordür ve boru üretim fabrikasında da üretimin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Dutlulu, 'Haziran ayında 56 bin 800 metrekare 8'lik kilit parke taşı ürettik. Aynı dönemde protokoller kapsamında 54 bin 722 metrekare ilçe belediyelerine kilit parke taşı verdik. Fen İşleri Daire Başkanlığımız'a da 41 bin 124 metrekare olmak üzere toplam 95 bin 846 metrekare kilit parke taşı sevkiyatı yapıldı. Hem biz hem de ilçe belediyeleri bu taşları Manisa'nın dört bir köşeye serimi yaptı' dedi.

'350 Milyon Liralık Araç Yatırımı'

Öz kaynaklarla taşıt ve iş makinası yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Başkan Dutlulu, 'Yaklaşık 350 milyon lira bedelle hiçbir kredi kullanmadan tamamen belediyemizin kaynaklarıyla satın aldığımız 37 adet taşıt ve iş makinasını hizmete sunduk' diye konuştu.

Tarımsal Desteklemeleri Sıraladı

Tarımsal desteklemelere yönelik gerçekleştirilen projeleri de tek tek sıralayan Başkan Dutlulu, 'Yüzde 75 hibeli tohum ve gübre desteği için üreticilerimizden gelen yoğun talep üzerine NPK'lı sıvı organomineral gübre, arpa, buğday, 5'li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumu hibe desteği başvurularını 17 Temmuz'a kadar uzattık. Gördes, Köprübaşı ve Demirci'de yüzde 75 hibeli 20 koyun + 1 damızlık koç desteği veriyoruz. Bununla ilgili de çalışmaları başlattık. 5 bin üreticiye toplam 13 milyon 101 bin 500 metre damlama sulama borusu dağıtımı için 56 milyon 535 bin + KDV bedelle ihaleyi gerçekleştirdik. Sözleşme süreci sürüyor. 5 milyon 961 bin 605 lira yatırım bedeli ile 7 adet sulama havuzu ve 1 adet betonarme su deposunun yapımını tamamladık. Kırkağaç ve Salihli ilçelerinde de 2 adet 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kurduk. İl genelinde planladığımız 12 tarımsal amaçlı sondajın 9'unu tamamladık. Hayvan içme suyu göleti kapsamında Akhisar ve Köprübaşı'nda da 2 yeni gölet yaptık. 1 göletin bakımını tamamladık. Salihli Damatlı mahallesinde yağıştan zarar gören tarımsal sulama göletini de hızla onararak çiftçilerin hizmetine sunduk. Köprübaşı'nda 73 çilek üreticisine yüzde 75 hibeli malç naylonu desteği sağladık' ifadelerini kullandı.

Gündem Maddeleri Karara Bağlandı

Başkan Dutlulu, Srebrenitsa Katliamı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yılı ve Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygıyla andı. Açıklamaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. İlgili komisyonlardan gelen raporların görüşüldüğü toplantıda, teklifler meclis üyelerinin oylarına sunuldu.