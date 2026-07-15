Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları başladı. Geleneksel hale gelen yaz etkinliklerinde öğrenciler birbirinden farklı aktivitelerle hem eğlenecek hem öğrenecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 16 kurs merkezinde verilen 113 kursta akademik, kültürel ve sanatsal kurslar ile öğrenciler, ilgi alanları ve eksik olduğu konularda yeni bilgiler öğreniyor.

SERAMİK, GİTAR VE İNGİLİZCE

Yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra karne sevinci yaşayan ve yaz tatiline başlayan 3-4-5-6-7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Etkinliklerinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Bilgisayar kullanımı, İngilizce, gitar, robotik kodlama, satranç, yaratıcı drama, seramik yapımı, resim ve hızlı okumaya kadar birçok farklı alanda kurs verilecek.

GİTAR KURSUNDA YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Uncalı ATABEM Yaz etkinliklerinde düzenlenen gitar kursunda çocuklar enstrüman çalmayı öğrenerek müzikle iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor. Eğitimlerde çocuklar, gitar çalma teknikleri, ritim ve akort bilgisi, armoni gibi konuları öğreniyor. Kursiyerlerden 12 yaşındaki Nil Kal, 'Bu yaz ATABEM'de gitar, resim ve bilgisayar kurslarına katılıyorum. Gitar çalmayı çok istiyordum. Bu kursta öğretmenimizin yardımıyla gitar çalma tekniklerini, notaları, akortları öğreniyorum. Kısa sürede gitar çalmayı öğrenmek istiyorum' diye konuştu. İlk defa gitar çalmayı öğrendiğini söyleyen 11 yaşındaki Çağan Avşar da 'Gitar çalmak çok güzelmiş. Kursta öğrendiklerimi evde tekrar ediyorum çalmayı deniyorum. Kursa severek geliyorum. Bu yaz ATABEM'e gelerek yaz tatilim daha güzel geçiyor' dedi.

KÜÇÜK ELLER ÇAMURLA SANAT YAPIYOR

Çocukların motor ve el becerilerini geliştirecek sanatsal etkinliklerden seramik yapımı kursu da ATABEM'in yoğun ilgi gören kurslarından. Seramik atölyesinde öğrenciler hayal güçlerini toprakla bütünleştirerek farklı ve keyifli vakit geçiriyor. Kursiyerlerden 10 yaşındaki Nil Mavi Erdem 'Kursta çok eğleniyorum. Yeni aktivitelere katılmak çok heyecanlı. Çamurla oynayarak vazo, tabak ve hayvan gibi değişik objeler yapıyorum. Hem eğleniyor hem de öğreniyorum' diye konuştu. Alya Yara da seramik çamuruyla tabak, bardak ve çiçek yaptığını söyleyerek, 'Çamura şekil vermek hayal gücümüzü ve el becerilerimizi geliştiriyor. ATABEM'de çok mutuyum' diye konuştu.

ÇOCUKLAR KURSLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Uncalı ATASEM Birim Sorumlusu Ramazan Köynük, 6 Temmuz'da kursların başladığını belirterek 'Geçtiğimiz yıllara göre bu yılki yaz kurslarımıza daha yoğun talep geldi. Konyaaltı Halk Eğitim ile işbirliği içerisinde açılan kurslarda 630 kursiyerimiz gitar, İngilizce, seramik yapımı, resim, ebru ve bilgisayar gibi kurslarda eğitime başladı. Çocukların hem verimli hem de keyifli bir yaz dönemi geçirmesi için çalışıyoruz' dedi.