İzmir'de Bornova Belediyesi, sabaha karşı yaptığı fırın denetimlerine yeniden başladı. Başkan Ömer Eşki’nin de katıldığı denetimlerde 7 fırın incelenirken, hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Eşki, gıda güvenliği için denetimlerin sık sık süreceğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için sabaha karşı yaptığı fırın denetimlerine yeniden başladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katıldığı denetimlerde, Kazım Dirik Mahallesi’ndeki Küçükpark, Büyükpark ve Mustafa Kemal Caddesi’nde bulunan fırınlar tek tek incelendi.

Ruhsat ve Zabıta Müdürlükleri ile gıda mühendisi eşliğinde saat 04.00’te başlayan denetimlerde toplam 7 fırın kontrol edildi. Üretim koşulları, ruhsat durumları ve ekmek gramajları titizlikle incelendi. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, sağlığa aykırı tespitler İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirildi.

“GIDA GÜVENLİĞİ EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

Denetimlerin ardından açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, okulların açılışı vesilesiyle ilk denetimlerin Küçükpark ve Mustafa Kemal Caddesi’nde yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Zabıta ve ruhsat müdürlüğü ile gıda mühendisi arkadaşlarımızla birlikte fırın denetimlerine yeniden başladık. Yine istemediğimiz görüntülerle karşılaştık. Denetimlerimizi sık sık sürdüreceğiz. Amacımız vatandaşımıza hak ettiği sağlıklı gıdayı ulaştırmak.”

Bornova Belediyesi, Aralık 2024’te başlattığı denetimlerde ilçe genelinde toplam 133 fırını incelemişti. O denetimlerde de Başkan Eşki bizzat sahada yer almıştı.