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Meydan, 31 Mart Ayaklanması şehitlerini anıyor; Atatürk, Fatih ve Hektor heykelleriyle tarihi unsurlar barındırıyor. Grup İlyada ve Bournabat müzik performanslarıyla törene renk kattı.

İzmir'de Bornova’daki Abide-i Hürriyet Meydanı, İlber Ortaylı ve Deniz Yücel’in katıldığı törenle açıldı. Demokrasi ve tarih vurgusu yapıldı. İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Kazım Dirik Mahallesi’nde inşa ettiği Abide-i Hürriyet Meydanı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP Milletvekili Deniz Yücel ve Başkan Ömer Eşki’nin katılımıyla açıldı. Halk TV’nin “Görkemli Hatıralar” programında gerçekleşen törende, 18 Türk devletinin bayrakları göndere çekildi.