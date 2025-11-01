Bornova Belediyesi, kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Polonya'nın Białystok Belediye Başkanı Tadeusz Truskolaski ve beraberindeki heyeti ağırladı.

İZMİR (İGFA) - Ziyarette iki kent arasında eğitim, sürdürülebilirlik ve kültürel alanlarda ortak projeler değerlendirildi. Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın dijital dönüşüm ve çevre odaklı çalışmalarını tanıtırken, Truskolaski iki şehir arasındaki dostluğun güçleneceğini vurguladı.

Ziyarette iki kent arasında sosyal, kültürel ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim, araştırma ve sürdürülebilirlik odaklı temaslar

Heyet, Bornova Belediyesi'nin koordinasyonunda Yaşar Üniversitesi ve yerel kurumlarla bir araya gelerek, eğitim, araştırma ve sürdürülebilirlik alanlarında ortak proje olanaklarını ele aldı. Görüşmelerde iklim dostu kent yönetimi, dijital dönüşüm ve kültürel mirasın korunması gibi konular öne çıktı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuk heyete Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi ile Abide-i Hürriyet Meydanı'nı gezdirerek Bornova'nın 'Dijital İkizi' projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca Bornova'nın tarihi, Türk dünyasıyla olan kültürel bağları ve coğrafi değerleri hakkında sunum yaptı.

Eşki: 'Kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş birliği kurmak istiyoruz'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kardeş şehir ilişkilerini somut projelerle derinleştirmek istediklerini belirterek, 'Bornova Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Białystok ile daha kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş birliği ağı kurma arzusundayız. Çevre ve geri dönüşümle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Başta Homeros Vadisi olmak üzere Bornova'nın tarihi değerlerini ve misket üzümünü dünyaya tanıtmak için önemli adımlar atıyoruz.' diye konuştu.

Truskolaski: 'Bornova ile ortak hedeflerimiz bizi yakınlaştırıyor'

Białystok Belediye Başkanı Tadeusz Truskolaski ise Bornova ile kardeş şehir ilişkilerinin her iki kente de katkı sağlayacağına inandığını ifade etti:

'Bornova, dinamik yapısı ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuyla bizim için ilham verici bir kent. Akademik ve kültürel alanda kurulacak iş birlikleri sayesinde iki şehir arasında güçlü bir dostluk köprüsü kuracağımıza inanıyorum.'

Ortak geleceğe doğru

Ziyaret, Bornova ile Białystok arasında yeşil dönüşüm, dijital belediyecilik ve kültürel diplomasi alanlarında uzun vadeli iş birliği adımlarının atılması açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.