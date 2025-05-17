Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Bornova Belediyespor U18 Basketbol Takımı ile bir araya gelerek başarılar diledi. Genç sporcuların centilmence mücadele etmesinin önemine vurgu yapan Eşki, takıma moral verdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, U18 Basketbol Takımı ile bir araya gelerek Türkiye Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletti. Oyunculara centilmenliğin ve mücadele ruhunun önemini vurgulayan Eşki, “Kazansak da kaybetsek de önemli olan iyi mücadele etmek” dedi.

Bornova Belediyespor Mersin’de parkeye çıkacak

19-25 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecek U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda ülke genelinden 16 takım yer alacak. Bornova’nın temsilcisi, Karşıyaka, Vamos ve İstanbul Ticaret Odası takımları ile D Grubu’nda yer alacak.

Zorlu yolculuk başarıyla tamamlandı

U18 Erkek A Ligi’ni dördüncü sırada tamamlayan Bornova Belediyespor, önce bölge, ardından Anadolu Şampiyonaları’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.