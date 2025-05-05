İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek birlik, dayanışma ve demokrasi vurgusu yaptı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Deniz Yücel, CHP Bornova İlçe Başkanı Av. Ertürk Çapın ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Melek Taşol ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan buluşmada hem ulusal gündeme hem de yerel iş birliklerine dair güçlü mesajlar verildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, son dönemde yaşanan yargı müdahaleleri ve hukuksuzluklar üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki yaşadığımız gelişmeler, ülkemizde hukukun ve demokrasinin ne denli tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, görevlerini hakkıyla yapan belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşları hakkında sürdürülen süreçleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşması için her türlü girişimi sürdürüyoruz. Bugün bir çarpışmanın içindeyiz. Bir yanda halkın iradesini, adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunan bizler var; diğer yanda ise siyasi baskıyla yargıyı yönlendirmeye çalışan bir anlayış. Bu mücadele, seçim sürecine kadar devam edecek ama biz inanıyoruz ki halk, sandıkta gereken cevabı verecektir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise belediyelerin kardeş şehirleri aracılığıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, Bornova’nın Balkanlar’da 13 kardeş şehri olduğunuü, Bosna’da, Makedonya’da, Yunanistan’da güçlü bağlar kurduklarını, Almanya ile ilişkilerin sürdüğünü kaydetti.

Ziyaret için teşekkür eden Dernek Başkanı Melek Taşol da, “Böyle bir dönemde bu tür ziyaretler, yalnız olmadığımızı bize hissettiriyor. Verdiğiniz mesajlar ve bizimle kurduğunuz bağ için çok teşekkür ederiz. Birlikte güçlüyüz” diye konuştu.