Bolu'daki motosiklet mağazası mağdurlarının ardından, Düzce'deki benzer mağdurlar ortaya çıktı. Borcunu ödediği motosiklet için haksız icra takibiyle karşılaştığını iddia eden Düzce'deki mağdur Sinan Tayyar, diğer mağdurlarla birlik çağrısı yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Geniş yankı uyandıran Bolu'daki motosiklet satış mağazasının mağdurlarından biri gündemde yer almayı başardı.

Eski Bolu Caddesi'nde yer alan Çavuşoğlu Mobilya ve Motosiklet adlı işletmenin, Bolu'daki Feti Mobilya mağdurlarının haberlerde gündeme gelmesinin ardından, Düzce’de yaşayan mağdur Sinan Tayyar da, borcunu ödediği halde haksız icra takibiyle karşılaştığını belirtti.

"Aldığım motosikletin tüm borcunu ödediğim halde bana icra kağıdı gönderildi" diyen Tayyar, "Senetteki imza bana ait değil. TC numaram da yanlış. Adresim ise hatalı. İtirazımın ardından imzanın bana ait olmadığı ispatlandı. Şimdi ise firma, imzanın babama ait olduğunu öne sürüyor. Babam onları tanımaz bile. Bu imza, babama ait değil, sahte! Bu insanlar dolandırıcı. Kimse onlara güvenip alışveriş yaparak mağdur olmasın. Düzce'de benim gibi mağdur olanlar bana ulaşsın, birlikte hareket edelim" diye konuştu.