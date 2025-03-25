Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İBB'nin Şehzade Camii için kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığında bekletildiği ortaya çıktı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Şehzade Camii için restorasyon talebinin Cumhurbaşkanlığında bekletildiği iddialarına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul Fatih ilçesi, Şehzade Camii restorasyonunun yapılmasına yönelik, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden izin ya da muvafakat talebinde bulunulmadığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "950 Ada 2 parselde bulunan Şehzade Camiine ilişkin 3 Şubat 2015 tarihinde, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin çizdirilmesi hususunda, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce muvafakat verilmiştir. Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 3937 sayılı kararı ile projeler onaylanmış olup, müelliflik hakları İBB'de bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kalıcı restorasyon talebinin Cumhurbaşkanlığında bekletilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.