Bolu Dağı'nın geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Eylül Pazar günü 14.00-23.00 saatleri arasında yapılacak denetimlerde ağır taşıt trafiğinin Ankara - İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacak.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalismalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavsagi - Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafik 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 Devlet Yolu'na aktarılmıştı. Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Eylül Pazar günü 14:00-23:00 saatleri arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin, Ankara-istanbul istikametindeki devlet yolunu ve otoyolu kullanımlarının sınırlandırılacağı duyuruldu.

Sınırlandırma işleminin Ankara tarafından şehrin çıkış noktalarindan; Karadeniz tarafinda ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacağı, bu suretle ağır taşıt trafiği Ankara-Beypazari-Nallıhan-Mudurnu-Sakarya (Akyazı) güzergahı üzerinden sağlanabileceği kaydedildi. Yol, ağır taşıtlar haricindeki tüm araç sürücüleri için de alternatif bir güzergâh olarak kullanilabilecek.

Ankara'dan İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu ve Ankara-Bolu Devlet Yolu'nu tercih eden ağır taşıtlar haricindeki araç sürücüleri ise Bolu Dağı geçişinde D-100 Devlet You'na alternatif olarak Bolu-Mudurnu-Sakarya (Akyazı) güzergahını tercih edebilirler.