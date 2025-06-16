Bolu Valiliği, il genelinde orman yangınlarını önlemek için 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Valilik, ateş yakmayı ve piknik faaliyetlerini de sıkı kurallara bağladı.BOLU (İGFA) - Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’ın imzaladığı 2025/6 sayılı Valilik Genel Emri, il sınırlarındaki orman yangınlarını önlemek amacıyla kapsamlı tedbirleri hayata geçiriyor.

1 Temmuz 2025’ten 30 Eylül 2025’e kadar geçerli olacak karar, artan sıcaklıklar ve insan hareketliliğinin yangın riskini yükseltebileceği değerlendirmesiyle alındı.

Genel emir, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara dayanıyor.

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAK

Valilik, yasal veya zorunlu izinler dışında Bolu’daki tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Sadece belirlenen alanlarda ve saatlerde (10.00-20.00) piknik yapılabilecek.

Abant Milli Parkı’nda yalnızca piknik tüpüyle, orman parkları ve tabiat parklarında ise ateşsiz piknik ve rekreatif faaliyetlere izin verilecek.

Belirtilen yerler dışında mangal, semaver, piknik tüpü veya barbekü kullanımı, piknik ateşi, çoban ateşi ve avcı ateşi yakılması tamamen yasak.

Orman Kanunu kapsamındaki köyler başta olmak üzere, tüm köy ve mahallelerde anız, bahçe atığı, bitki örtüsü veya tarla temizliği için ateş yakılması yasaklandı. Orman yakınlarındaki tesisler ve sanayi kuruluşları yangın riskine karşı önlem almak zorunda. Enerji nakil hatları için TEDAŞ, TEİAŞ ve SEDAŞ gibi kuruluşlar bakım yapacak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

KAMP VE HAVAİ FİŞEK KULLANIMI YASAK

Kamping işletmeleri dışında ormanlarda kamp yapma, çadır kurma ve karavanla konaklama yasaklandı. Düğün gibi organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı da engellendi.

Tedbirlerin denetimi, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak Eylemleri suç teşkil edenler hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.

Bolu Valiliği, 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek genel emirle ilgili vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını ve kurallara uymasını istedi.