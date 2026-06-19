Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis ve yağmurun etkili olduğu güzergâhlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşım zaman zaman yavaşladı. Güzergâhta tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de ışıklı bilgilendirme tabelalarıyla sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde ikazlarda bulundu. Sis ve yağışın etkili olduğu Bolu Dağı geçişindeki trafik akışı ile sürücülerin ilerleyişi araç içi kamerasınca kaydedildi.