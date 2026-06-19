Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 48. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kardeş şehir Güzelyurt'u ziyaret etti.

MANİSA (İGFA) - Program kapsamında ilk olarak Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı makamında ziyaret eden Başkan Besim Dutlulu, iki kent arasında uzun yıllara dayanan kardeş belediyecilik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, MASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan ve ilgili Şube Müdürlerinin yer aldığı görüşmede, bugüne kadar hayata geçirilen ortak projeler ele alınırken, yeni iş birlikleri konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Başkan Besim Dutlulu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, iki belediyenin ortak katkılarıyla faaliyet gösteren GÜZ-MEK'i (Güzelyurt Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi) ziyaret etti.

Kursiyerlerle bir araya gelen başkanlar, merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

SU YÜKLEME NOKTALARI YAZILIMI TANITILDI

Program kapsamında ayrıca, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle geliştirilen su yükleme noktaları yazılımının tanıtımı da gerçekleştirildi.

Güzelyurt Belediyesi Bostancı Şubesi'nde hizmete alınan sistem sayesinde vatandaşlar, su kartlarına haftanın yedi günü, günün 24 saati kredi kartı ile yükleme yapabilecek. Taşınabilir özelliğiyle dikkat çeken sistemin ilerleyen süreçte gezici vezne uygulamalarında da kullanılabilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN DUTLULU, 'KARDEŞLİĞİMİZ DAYANIŞMAYLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Güzelyurt ile Manisa arasındaki bağların yarım asra yaklaşan güçlü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, 'Güzelyurt ile çok uzun yıllara dayanan derin bağlarımız var. Belediye başkanları değişse de biz her zaman Güzelyurt Belediyesi'nin ve Güzelyurt halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz bu sistem vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağlayacak. Kardeş belediyecilik anlayışıyla bilgi birikimimizi paylaşmayı, ortak projeler üretmeyi ve dayanışmamızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz' dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise GÜZ-MEK ile başlayan iş birliğinin MASKİ'nin katkılarıyla yeni alanlara taşındığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Özçınar, gerçekleştirilen çalışmaların iki şehir arasındaki yarım asırlık kardeşliğin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gün boyu süren programa Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve eşi Tijen Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, Güzelyurt ve Manisa belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı. Gerçekleştirilen ziyaret ve programlar, iki kardeş belediye arasındaki dostluk, dayanışma ve tecrübe paylaşımının güçlenerek devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.