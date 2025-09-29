Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyeli sığınmacıların ilçeden gitmesi için aldığı kararlar dolayısıyla açılan davada hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağına tepki gösterdi. Takipsizlik kararları kesinleşmişken, Adalet Bakanı’nın paylaşımı sonrası soruşturmanın açıldığını belirten Başkan Özcan, "Savcılık gerek yok dese de mahkeme yasağı koydu. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum" dedi.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından hakkındaki adli kontrol kararına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı. Başkan Özcan, geçmişte Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için aldığı kararlar üzerine çok sayıda şikayet aldığını, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın defalarca takipsizlik (KYOK) kararı verdiğini ve bu kararların kesinleştiğini belirtti.

Birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrası aynı konuda yeniden soruşturma açıldığını ve Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını ifade eden Başkan Tanju Özcan, mahkemece duruşma tarihi verilirken, hâkimin değiştiğini ve yeni hâkimin duruşmaya günler kala savcılığa adli kontrol sorusu sorduğunu anlattı.

Özcan, “Savcılık ‘gerek yok’ dese de, gerekçe belirtilmeden yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir, anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk milleti’nin vicdanına havale ediyorum” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Başkan Özcan, daha önce sığınmacılara yönelik “göçmen affı”na karşı çıkmış, Bolu’da sığınmacılara sosyal yardımların kesilmesi kararını savunmuştu.