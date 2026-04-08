Maltepe Belediyesi, halkı ve sivil toplumu bir araya getirerek Başıbüyük-Büyükbakkalköy ormanlık alanında çevre temizliği gerçekleştirdi. Toplanan atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

İSTANBUL (İGFA) - İnsan ve çevre sağlığına yönelik çalışmalarını artırarak devam ettiren Maltepe Belediyesi gönüllülerle birlikte de temizlik çalışmaları gerçekleştirmeye başladı.

'El ele temiz bir Maltepe' sloganıyla düzenlenen gönüllü çevre temizliği etkinliği kapsamında, Başıbüyük-Büyükbakkalköy yol kenarı ve ormanlık alanda geniş katılımlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen etkinlikte; belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar birlikte hareket etti.

Maltepe Belediyesi Meclis Üyeleri, Zabıta Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Maltepe Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyona, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Maltepe Şubesi, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Maltepe Kent Konseyi, Engelsiz Yaşam Tarım Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Dragos Musiki Derneği ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve gönüllü katıldı.

Etkinlik kapsamında toplanan atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken elde edilecek katkıyla yaşlı komşular için yetişkin bezi desteği sağlanacağı belirtildi.