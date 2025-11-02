Osmangazi Belediyesi Boks Federasyonu Bursa İl Temsilciliğiyle birlikte Cumhuriyetin 102'inci yılı kutlamaları kapsamında boks turnuvası düzenledi.

BURSA (İGFA) - Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmara Bölgesi Boks Turnuvası'na 14 ilden 350 sporcu katıldı. İki gün boyunca devam eden turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva

U-13 Alt Minik Kadınlar, U-13 Alt Minik Erkekler, U-15 Üst Minik Kadınlar, U-15 Üst Minik Erkekler, U-17 Yıldız Kadınlar, U-17 Yıldız Erkekler, U-19 Genç Kadınlar, U-19 Genç Erkekler, U-23 Kadınlar ve U-23 Erkekler kategorilerinde düzenlendi.

Cumhuriyet bayramına özel düzenlenen turnuvada sporcular kazanabilmek için kıyasıya mücadele verirken aileleri de tribünden onlara destek oldu. Osmangazi Belediyesi tarafından Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak ve sporun birleştirici gücünü hep birlikte hissetmek amacıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmara Bölgesi Boks Turnuvası'nda kazanan sporculara ödülleri Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Boks Federasyonu Bursa İl Temsilci Ahmet Aca, Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri Cemile Yılgör ve Bakır Taşer, tarafından düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Cumhuriyetin 102'inci yılı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor. Osmangazi'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2 gün boyunca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmara Bölgesi Boks Turnuvası, düzenlendi. Turnuvaya katılan ve ödül alan tüm sporcularımızı kutluyorum' dedi.