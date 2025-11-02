Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifinin amacının kazaları önlemek ve trafik kültürünü geliştirmek olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Engin Çağlar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayın ardından sosyal medya hesabından hem taziye hem de trafik güvenliği mesajı paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 'Yine bir trafik kazası, yine derin bir üzüntü. 2024 yılında 6 bin 351 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. 385 bin 117 insanımız yaralandı. Bu çok büyük bir can kaybı. Hepimiz buna bir dur demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1984991307459072010

'CAYDIRICILIK, TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL TAŞIDIR'

Bakan Yerlikaya, paylaşımında yeni trafik kanunu teklifinin detaylarına da yer verdi. Kanun teklifinin amacının kazaları önlemek, can kayıplarını en aza indirmek ve sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirmek olduğunu belirten Yerlikaya, 'Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve ihlalleri azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca bir ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.' ifadelerini kullandı.

'BİR ANLIK DİKKATSİZLİK, BİR ÖMRÜ BİZDEN ALIYOR'

Paylaşımında usta sanatçı Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

'Trafikte bir anlık dikkatsizlik; bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor.' diyen Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına karşılık vatandaşlar da, 'Trafikte daha sıkı denetim' çağrısı içeren yorumlarda bulundu.