Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan Altın Frank değeri 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara yükseltilecek. Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücreti 7,2 kat yükseltilmiş olacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan Altın Frank değerini, 1 Temmuz 2025 itibariyle geçen yıla göre yüzde 15 oranında artırarak 5,83 ABD dolarına çıkaracaklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirterek, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan Altın Frank değerini Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile de 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” dedi.

“GEREKLİ ALTYAPILARIMIZI VE GEMİ TRAFİK İZLEME SİSTEMLERİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEKTEYİZ”

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen Altın Frank değeri ile maliyetlerin daha adil bir şekilde yansıtılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu artış Türk Boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz.” diye konuştu.

2024 YILINDA 227,4 MİLYON DOLAR TAHSİL EDİLDİ

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, söz konusu ücretlere tabii 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini söyledi. “Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor" diyen Bakan Uraloğlu, " Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz" dedi.