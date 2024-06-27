MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar 3 binin üzerinde arızanın meydana geldiği Bodrum ana isale hatlarını tamir etmeyi sürdürüyor. Ekipler son olarak 10 günde 7 ana içme suyu hat arızasını tamir etti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) ekipleri, Bodrum’da yaşanan hat arızalarına müdahale etmeye devam ediyor. Bodrumlu vatandaşların susuz kalmasını engellemek için yoğun mesai harcayan ekipler, günün 24 saatinde hat arızaları için teyakkuz halinde bekliyor.

10 GÜNDE 7 ANA HAT ARIZASI YAŞANDI

Arızalı olarak yapıldığı tespit edilen ve MUSKİ tarafından devralınmayan Bodrum ana isale hattı patlamaya devam ediyor. Özellikle 9 günlük Bayram tatilinde artan yoğun kullanım nedeniyle hatlarda arızalar yaşanırken son 10 günde 7 patlak meydana geldi. Turgutreis, Akyarlar, Bağla, Gümbet, Yahşi ve Gölköy Mahallerinde meydana gelen arızalara MUSKİ ekipleri tarafından anında müdahale edilerek tamirat işlemleri yapıldı.

MUSKİ, ARIZALI HATLARIN 15 BİN METRELİK KISMINI YENİLEDİ

MUSKİ Genel Müdürlüğü Bodrum’da yaşanan arızalara müdahale ederken bir yandan da hatların yenileme işlemlerini de sürdürüyor. Ekipler kazı yaptıkları bölgelerdeki hatların kullanılamaz halde olan yerlerini tamamen yeniliyor. Ayrım hatları ve ana içme suyu hatlarında çalışma yapan ekipler bu kapsamda Yarımada’da arızalı hatların yaklaşık 15 bin metrelik kısmını yeniledi.