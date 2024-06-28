MUSKİ Genel Müdürlüğü Bodrum’da yaşanan su sıkıntılarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla Yarımada’ya verilen su miktarını yüzde 18,43 arttırarak rekor seviyeye getirdi. Hayata geçecek projelerle bu miktarın daha da artması bekleniyor.

MUĞLA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Aras, ilk günden bu yana kentin en büyük sorunlarından biri olan Bodrum içme ve kullanma suyu sorununu gidermek için yoğun mesai harcıyor. Son olarak MUSKİ Genel Müdürlüğü görevine Yılmaz Şengül’ü getiren Başkan Aras, ekibiyle birlikte Bodrum’un su sorunlarının giderilmesi için çalışıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda Bodrum’a, rekor seviyede su verilirken kent 9 günlük Bayram tatilinde ciddi bir sorunla karşılaşmadı.

SU MİKTARI GÜNLÜK 617 BİN KİŞİYE YETEBİLECEK DÜZEYE ÇIKARILDI

Mumcular Barajı’nın seviyesinin düşük olması ve bu nedenle barajdan Bodrum’a su verilememesine rağmen MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile Yarımada’ya 617 bin kişiye yetecek miktarda su sağlandı. Ekipler Bodrum’un içme suyu miktarının arttırılması için Güvercinlik İçme suyu arıtma tesisi yanına ek bir paket arıtma tesisi kurarak daha fazla miktarda su arıtılmasını ve sisteme daha yüksek miktarda su sokulmasını sağladı. Ayrıca bölgede yapılan araştırma sonucunda yeni yeraltı su kaynakları tespit edilerek hat çalışmaları ve mekanik işlemler tamamlanırken çalışmaların ardından ek su sisteme dahil edildi.