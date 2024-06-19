Bodrum’un Arkeo - Peyzaj alanı ”Alt Kotlar; Halikarnasosun Gizil Peyzajlarını Ortaya Çıkarmak ( Lower Elevations Revealing The Halikarnassos Hidden Landscapes)” teması ile İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü diploma projesi konusu oldu.Ata SEVGİ /AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum; sahip olduğu değerleriyle, akademik projelere ev sahipliği yapıyor, geleceğe ışık oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümünün daveti üzerine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin görevlendirmesiyle; diploma projesine jüri üyesi olan İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Bodrum Belediyesi eski İmar Müdürü Yüksek Mimar Melike Yapıcı; AjansCANKA’ya verdiği bilgide, “Bodrumun tarihi değeri ve gelecek yüzyıllara taşınması açısından önemli olan “Halikarnasos’un Gizil peyzajlarını ortaya çıkarma” konusunun işlenmesi, bizim için çok önemli bir projedir.

Bu projede üniversite öğrencilerimizin başarılı çalışmalarını gördük. Bodrumun tarihine, doğal değerlerine, arkeolojik geçmişine sahip çıkan ve gelecek yıllara tarihi değerlerini taşımayı hedefleyen Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’ye ve bu etkinliğe davet eden İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yöneticilerimize teşekkür ederim. İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü diploma projesi, ”Alt Kotlar; Halikarnasos’un Gizil Peyzajlarını Ortaya Çıkarmak ( Lower Elevations Revealing The Halikarnassos Hidden Landscapes) teması ile İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü diploma projesi konusu oldu.

Peyzaj mimarlığı bağlamında, bitirme projeleri kapsamında, öğrenciler Bodrum’un kimliğini sadece turistik bir yer olarak değil, aynı zamanda tarihi mirasa saygı ve modern gelişimin bir arada bulunduğu bir alan olarak, yaygınlaştırmayı amaçladılar. Doğasına, tarihine, arkeolojisine saygılı, koruma - kullanma dengesini bilen bilinçli ve çağdaş peyzaj mimarlığı bakış açısı ile Bodrum için tasarım çözümleri ürettikleri diploma projelerini sundular.” dedi.

Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Prof. Dr. Elif Kutay Karaçor, Jüri üyeliklerini Prof. Dr. Zeynep Kuban Tokgöz, Doç. Dr. Deniz Aslan, öğretim görevlisi Dr Nesli Naz Aksu ve mimari fotoğrafçı ve video sanatçısı Emre Dörter, asistanlığını Araş. Gör. Lâl Dalay, Araş. Gör. Ezgi Beyen ve Bodrum Belediyesi adına İTÜ mezunu Yüksek Mimar Melike Yapıcı’nın katıldığı diploma projesi; Peyzaj mimarlığı bitirme projeleri kapsamında, Bodrum’un kimliğini sadece turistik bir yer olarak değil, aynı zamanda tarihi mirasa saygı ve modern gelişimin bir arada bulunduğu bir alan olarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor. İTÜ Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerinin 2023-24 bahar döneminde çalıştığı bitirme projesi, önümüzdeki günlerde Bodrum’da halka açık sergilenecek.