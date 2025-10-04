Bunlar da ilginizi çekebilir

Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi'nde teorik olarak verilen eğitimin ardından çocuklar, eğitim pistinde kendilerine tahsis edilen akülü arabalarla sürüş keyfinin tadını çıkardılar.

ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Keçiören 19 Mayıs İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerine, uzman eğitmenler tarafından trafik levhaları, trafik ışıkları, yollarda yer alan şeritler ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallara dair bilgiler verildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların erken yaşta trafik kurallarıyla tanışmaları için düzenlediği eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocukların erken yaşta trafik kurallarıyla tanışmaları adına sürdürdükleri eğitimlere devam ediyor.

