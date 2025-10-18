İSTANBUL (İGFA) - BNP Paribas Cardif Türkiye ve MediaMarkt, müşterilerine MediaMarkt mağazaları ve Türkiye genelindeki online satış kanalları üzerinden satın alabilecekleri yenilenmiş cep telefonlarında +1 yıl uzatılmış garanti opsiyonu ile toplam 2 yıla kadar garantili cihaz alma imkânı sunarak sektörde önemli bir adım atıyor. Bu iş birliği sayesinde tüketiciler yalnızca cihazlarını güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel etkiyi azaltarak ekolojik sorumluluğa da katkı sağlıyor.

17 yıldır Türkiye sigortacılık sektöründe hizmet veren BNP Paribas Cardif Türkiye, iş ortağı MediaMarkt ile birlikte MediaMarkt mağazalarından ve MediaMarkt online kanallarından alınan yenilenmiş cep telefonları için uzatılmış garanti kapsamı sunarak bir yeniliğe daha imza atıyor. Bugüne kadar yalnızca 1 yıllık yasal garantiyle satışa sunulan yenilenmiş cep telefonları, bu ürün ile birlikte ilk yıl içinde kaza sonucu kırılma, sıvı teması ve hırsızlık gibi risklere karşı koruma altında olurken, yenilenmiş cihazların yasal garanti kapsamında olduğu 1'inci yılın tamamlanmasından sonra devreye giren +1 yıl uzatılmış garanti teminatı ile de toplam garanti süresini 2 yıla kadar uzatabiliyor.

Döngüsel Ekonomiye Değer Katıyor

Yenilenmiş cep telefonlarının kullanımını teşvik eden bu uygulama, BNP Paribas Cardif Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedefleriyle de uyumlu bir değer yaratıyor. Daha uzun ömürlü cihazların kullanımını destekleyerek döngüsel ekonomiye katkı sağlanırken, tüketicilerin güvenlik ve tasarruf beklentileri de karşılanıyor. BNP Paribas Cardif Türkiye, iş ortaklarının ürünlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlamalarına destek vererek sürdürülebilir büyümeye değer katıyor.

BNP Paribas Cardif Türkiye İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Özüm, 'Artan akıllı telefon fiyatları karşısında, yenilenmiş cihaz tercih etmek tüketiciler için hem akıllıca hem de ekonomik bir seçim konumuna geldi. Bu cihazlar artık 2 yıl garanti kapsamında' diye konuşuyor.

MediaMarkt sadece aile bütçesine değil döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor

MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç ise; 'Müşterilerimiz yeni ancak daha alt model cihaz almak yerine, daha üst model yenilenmiş cihazları hem ekonomik koşullarda hem de kredi kartına sunulan taksit avantajı ile satın alırken, satışına başlanan yeni sigorta paketi ile aynen yeni cihazlara sunulan yasal garanti süresi gibi 2 yıl boyunca garantili olarak cihazlarını güvenle kullanabiliyor. Hem sürdürülebilirliğe hem ülke ekonomisine hem de müşterilerimizin kendi bütçelerine katkı sağlayan bu yeni projemiz ile yeni teknolojilere daha ekonomik alternatiflerle ulaşmaya istekli tüm müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz' diyor.

Uzatılmış Garanti Teminatı'ndan Nasıl Yararlanılıyor?

Uzatılmış Garanti Teminatı, yenilenmiş cihazlarda 1 yıl olan yasal garanti süresi sona erdikten sonra aynı şartlarla devreye giriyor ve 1 yıl daha geçerli oluyor. Uzatılmış garanti döneminde ürünün arızalanması durumunda ürünün poliçe teminat limitleri içerisinde ücretsiz onarımı sağlanıyor. Ürünün arıza durumunda teminat limitleri içerisinde onarılamaması halinde ise poliçe şartlarına göre zararın tazmini sağlanıyor. Ayrıca, onarım süreçlerinde kullanıcıdan ek ücret alınmıyor ve uzatılmış garanti döneminde muafiyet kesintisi uygulanmadan hizmet veriliyor. Cihazlara ayrıca satın alma tarihinden itibaren ilk 1 yıl boyunca da kazaen oluşabilecek teminatlar kapsamındaki hasarlara karşı da güvence sağlanıyor.

Poliçe sahipleri, olası bir hasar durumunda BNP Paribas Cardif'in Online Hasar Sistemi veya Müşteri İletişim Merkezi (444 98 76) üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor.

BNP Paribas Cardif Hakkında

BNP Paribas Cardif, banka sigortacılığı ortaklıklarında dünya lideri olup, 80 milyondan fazla müşterisine hedeflerini gerçekleştirirken öngörülemeyen olaylara karşı koruma sağlayan ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve sigortayı daha erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. BNP Paribas'nın bir iştiraki olan sigortacı, iş ortaklıklarına dayanan benzersiz bir iş modeline sahiptir. Bankalar ve finans kurumları, otomotiv sektörü şirketleri, perakendeciler, telekomünikasyon şirketleri ve enerji şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki 500'den fazla iş ortağı distribütörün yanı sıra ürünleri müşterilerine pazarlayan finansal danışmanlar ve brokerler için çözümler üretmektedir. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da güçlü bir konuma sahip olan BNP Paribas Cardif, bireysel sigortacılıkta küresel bir uzman, kredi sigortacılığında dünya lideri ve reel ekonominin finansmanına büyük katkı sağlayan bir şirkettir. Dünya çapında 9.000'den fazla çalışanı bulunan BNP Paribas Cardif'in 2024 yılında brüt yazılan prim tutarı 36,4 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.

BNP Paribas Cardif Türkiye Hakkında

BNP Paribas'nın sigorta birimi olan BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe, bireysel kredi koruma ve hayat sigortacılığı alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında gerçekleşen Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. birleşmesi ile birlikte müşterilerine bireysel emeklilik ürünlerini de sunabilir hale gelen BNP Paribas Cardif Türkiye bireysel emeklilik, hayat sigortacılığı ve hayat dışı sigorta branşlarına ait üç lisansı olan üç farklı şirket çatısı altında faaliyet göstermektedir. BNP Paribas Cardif Türkiye geniş ürün portföyü ve uluslararası vizyonu ile kısa sürede pazarda kapsamlı hizmet veren bir sigorta platformu haline gelmiştir.