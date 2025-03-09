Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10-14 Mart tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69’uncu oturumuna katılmak üzere New York’a gidiyor.ANKARA (İGFA) - BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu, 10-14 Mart tarihleri arasında New York’ta düzenlenecek.

69’uncu oturuma dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Oturumun ana gündemi kadın hakları konusunda dönem noktası olarak kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun uygulanması, Genel Kurul'un 23. Özel Oturumunun sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi olacak.

Bu kapsamda, Eylem Platformu'nun nasıl uygulandığı, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesini etkileyen mevcut zorluklar ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına olan katkısı değerlendirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Mart’ta komisyonun açılış oturumunda konuşacak. Ayrıca paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlara katılacak. Bakan Göktaş, komisyon sonunda Türkiye’nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik “Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye” vizyonu doğrultusunda değişen koşullara uyum sağlayacak politikalarını güncelleyerek, kadınların ekonomiye katılımını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteği artırmayı hedefleyen Ulusal Beyanını açıklayacak.

Oturum kapsamında 11 Mart’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadın girişimciliğinin dijitalleşme, teknoloji ve e-ticaret gibi yenilikçi alanlarda nasıl güçlendirilebileceği üzerine odaklanarak, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlayacak stratejilerin ele alınacağı bir iftar programı düzenlenecek. Bakanlık ve Hepsiburada iş birliği kapsamında gerçekleşecek programda Bakan Göktaş, kadın girişimcilerin dijital platformlar üzerinden küresel pazarlara açılabilmesi için sağlanabilecek destekler ve yenilikçi iş modellerinin teşvik edilmesi için yapılabilecekler üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.

Bakan Göktaş, ayrıca ülkemiz ve Katar tarafından “Pekin+30'dan Sosyal Kalkınma için İkinci Dünya Sosyal Zirvesi'ne: Sosyal Koruma Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesinin Hızlandırılması” başlığıyla düzenlenecek yuvarlak masa etkinliğinin bakanlar panelinde bir konuşma yapacak. Göktaş, konuşmasında Pekin Deklarasyonu ruhuna uygun olarak, kadınların güçlenmesi için daha kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine vurgu yapacak.

Bakan Göktaş, New York ziyaretlerinde KAGİDER, NEYAD, YEŞİLAY, TACS gibi farklı STK’lar tarafından düzenlenecek yan etkinliklerde de onur konuğu olacak.

Bakan Göktaş, 13 Mart’ta kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegelerinin bir araya geleceği Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) Women 20 (W20) İftar Programı’na katılacak. Göktaş, 14 Mart’ta da KADEM’in “Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak” etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak. Bakan Göktaş, program kapsamında çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.