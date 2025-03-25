Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra Akçakese bölgesinde kurmayı planladığı Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesisi ile ilgili ÇED toplantısı Ankara’da yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra Akçakese bölgesinde kurmayı planladığı Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesis ile ilgili süreç devam ediyor. Kentin havasına, suyuna ve toprağına zarar vermeyecek bu projede belirlenen özel format doğrultusunda hazırlanan ÇED raporu Ankara’da görüşüldü.

ÇED RAPORU İNCELENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra-Akçakese bölgesine yapmayı planladığı Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesisi, Ankara’da görüşüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Kandıra’da yapılması planlanan tesisin çevreye uygunluğunu değerlendirmek için 15’in üzerinde kurumdan görüş istedi. İlgili kurum ve kuruluşlar görüşlerini tamamlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teslim etti. ÇED Raporuna ilişkin görüşler İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında görüşüldü. Toplantıda Büyükşehir’i Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem temsil etti.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK VE MODEL OLACAK

Kocaeli’de Sıfır Atık Projesinin Türkiye’ye örnek olacak şekilde yürütülmesine büyük önem veren Büyükşehir, tesisin hayata geçirilmesiyle kentin atık sorununun çözülmesini sağlayacak. Bu kapsamda ÇED Yönetmeliği kapsamında yürütülen süreçte İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda kurum kuruluşların görüşleri ve yapılması istenilen değişiklik talepleri alındı. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra nihai ÇED Raporu Bakanlığın sistemine yüklenecek ve sonrasında ise askı süreci başlayacak. Askı sürecinde gelen itirazların değerlendirilmesi neticesinde rapora son hali verilerek Bakanlık onayına sunulacak.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Mavi Bayraklı Halk Plajları, yüzde 100 atık su arıtma oranı, millet bahçeleri, sahil parkları, İzmit Körfezi’ni balıklandırma projesi ve alt yapı hizmetleriyle çevre dostu bir belediye olan Büyükşehir Belediyesi, şehri yeni ve modern atık yönetimiyle tanıştıracağı tesiste nihai kararı bekliyor. Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, bir süre önce tesisin birebir hazırlanan maketi ile tesisin nasıl çalışacağını kamuoyuna anlatmış, evsel atıkların bertarafında en modern ve en kalıcı yöntemi Kocaeli’de uygulamak istediklerini ifade etmişti.