ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2024-2025 piyasa dönemine ilişkin Bitkisel Ürün Denge Tablolarını yayımladı. Verilere göre, birçok üründe Türkiye'nin kendine yeterlilik oranı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Tahıl ürünlerinde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama oranı yüzde 91,1 olarak gerçekleşti. En büyük paya sahip buğdayda yeterlilik oranı yüzde 104,3 olurken, durum buğdayında bu oran yüzde 202'ye çıktı. Arpada yüzde 84,6, mısırda yüzde 73,1 ve soyada ise yüzde 4,2 seviyesinde kaldı.

Meyve ve içecek bitkileri grubunda en yüksek yeterlilik oranı yüzde 594,9 ile kayısı ve zerdalide görüldü. Turunçgiller grubundaki tüm meyvelerde üretimin iç talebi karşıladığı belirtilirken, çayda yeterlilik yüzde 96,1, muzda yüzde 80,7 ve cevizde yüzde 82,8 olarak kaydedildi.

Sebze grubunda ise genel yeterlilik oranı yüzde 108,8 olarak hesaplandı. Sakız kabakta yüzde 116,2, hıyarda yüzde 115,7 ve domateste yüzde 112,3 ile üretimin talebin üzerinde olduğu görüldü.

Açıklanan veriler, Türkiye'nin özellikle sebze ve meyve üretiminde yüksek düzeyde kendine yeterli olduğunu ortaya koyarken, bazı tarım ürünlerinde ise dışa bağımlılığın sürdüğüne işaret etti.