Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Şahin, program kapsamında ayrıca bölgeye hizmet verecek yeni 'Haydi Tarladan Sofraya' pazar alanında üreticilerle buluştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle sakinleriyle tek tek bayramlaşarak günün anısına çiçek hediye etti. Samimi görüntülere sahne olan program kapsamında Başkan Şahin, 25 Aralık Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında 25 Aralık Mahalle Muhtarı Şakir Bozkurt ile mahallede yürütülen son çalışmalar ve vatandaşların talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Fatma Şahin, bölgede yapılması planlanan yeni çalışmalar hakkında teknik ekiple değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Başkan Şahin, hizmetlerin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüleceğini vurguladı.

'HAYDİ TARLADAN SOFRAYA' PAZAR ALANLARININ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bayramlaşma programı ve temasların ardından Başkan Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yeni 'Haydi Tarladan Sofraya' Pazar Alanını ziyaret etti. Burada üreticiler ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şahin, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde açılan yeni Haydi Tarladan Sofraya her Cumartesi günü hizmet verecek. Yeni pazar alanıyla birlikte üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşması sağlanırken, vatandaşların da taze ve uygun fiyatlı ürünlere erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yeni pazaryeri, Kavaklık Mehmet Akif Ersoy Pazaryeri, Beştepe Onkoloji Hastanesi yanı, Karataş Barbaros Ersaatçi Camii yanı, Seyrantepe Ukkaşe Bin Mihsan Camii yanı, Kuzeyşehir Kapalı Pazar Yeri ile beraber 6'ncı nokta olarak hizmet verecek.