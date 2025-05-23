Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK’in 2025 Bitkisel Üretim 1. Tahmini’ne göre, tahıl üretimi yüzde 4,1, sebze üretimi yüzde 1,7, meyve üretimi yüzde 24,4 azalacak. TÜİK'in yayımladığı istatistiklere göre toplam üretim tahmini 71,4 milyon ton tahıl, 33 milyon ton sebze ve 21,4 milyon ton meyve öngörüldü.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı Bitkisel Üretim 1. Tahmini’ni yayımladı.

Verilere göre, 2025’te bitkisel üretimde genel bir düşüş öngörülüyor.

TAHIL ÜRETİMİNDE YÜZDE 4,1 AZALMA

Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde üretim, geçen yıla göre yüzde 5,3 azalarak 71,4 milyon tona gerileyecek. Tahıl üretimi yüzde 4,1 düşüşle 37,4 milyon ton olacak. Buğdayda yüzde 5,8 azalma (19,6 milyon ton), arpada yüzde 8 (7,5 milyon ton), çavdarda yüzde 5,5 (243 bin ton), yulafta yüzde 23,1 (300 bin ton) düşüş bekleniyor. Mısır üretimi ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon ton olacak.

Kuru baklagillerde nohut 605 bin ton, kuru fasulye 283 bin ton, kırmızı mercimek 340 bin ton olarak tahmin edildi. Patates üretimi yüzde 13 azalarak 6 milyon ton, soya yüzde 11,1 düşüşle 160 bin ton, ayçiçeği yüzde 4,8 artışla 2,3 milyon ton olacak. Şeker pancarı yüzde 6,5 azalarak 21,5 milyon ton üretilecek.

SEBZE ÜRETİMİNDE YÜZDE 1,7 DÜŞÜŞ

Verilere göre sebze üretimi yüzde 1,7 azalarak 33 milyon tona inecek. Karpuzda yüzde 3,5, kuru soğanda yüzde 2,6, patlıcanda yüzde 3,3 üretim artışı beklenirken; domateste yüzde 5,7, salçalık kapya biberde yüzde 3,7, taze fasulyede yüzde 4,5 düşüş öngörülüyor.

MEYVE ÜRETİMİNDE SERT DÜŞÜŞ: YÜZDE 24,4

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimi yüzde 24,4 azalarak 21,4 milyon ton olacak. Elmada yüzde 38,7, çilekte yüzde 4, şeftalide yüzde 32,1, nektarinde yüzde 35,5, kirazda yüzde 55,7, üzümde yüzde 18,6 düşüş tahmin ediliyor. Turunçgillerde mandalina yüzde 0,6 artacak, portakal yüzde 12,4, limon yüzde 20,9 azalacak. Fındıkta yüzde 27,5, cevizde yüzde 27,7, Antep fıstığında yüzde 54,6, zeytinde yüzde 40 üretim kaybı bekleniyor. Muz üretimi ise sabit kalacak