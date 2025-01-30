Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğünü belirleyerek 668 bin 667 TL idari para cezası uygulayarak, suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bakanlık ekipleri Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkisinde yaptıkları incelemede bir dere vasıtası ile denize atık su deşarjı yapıldığını belirledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi’nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğünü tespit etti.

BASKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 TL idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ederken, denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu’na göre yeni cezaların uygulanabileceği bildirildi.