Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında 2024 Yılı Bingöl Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı ve 29 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan 'Bölge Düzeyi Saha Tatbikatı' hazırlık toplantısı düzenlendi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl'deki Bölge Düzeyi Saha Tatbikatı Toplantısı'na ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili personel katıldı.

Toplantının ilk bölümünde İl Afet ve Acil Durum Müdürü M. Emin Boğatekin, TAMP ve Bölge Saha Tatbikatı hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, toplantının açılışında, olası bir deprem durumunda AFAD gibi kurumların tek başına üstesinden gelemeyeceği büyüklükteki olaylara dikkat çekti.

Bingöl’ün geçmişte ve yakın zamanda çeşitli depremler yaşadığını vurgulayan Usta, özellikle 2020’de Karlıova’da ve 2023’te Bingöl merkezde meydana gelen depremlerde kayıplar yaşandığını belirtti. 1971’deki büyük depremde ise 878 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bingöl’ün doğal afetlere maruz kalan bir bölge olduğunu ve Kuzey ve Doğu Anadolu fay hatlarının bu bölgeyi seçmesinin önemine değinen Usta, yapı stoğunda ve ilçe merkezlerinde yapılan iyileştirmelerin yeterli olmadığını söyledi. Kriz yönetiminin sadece deprem sonrasıyla ilgilenmek değil, asıl önemli olanın riskleri önceden yönetmek olduğunu vurgulayan Usta, bu sayede etkilerin en aza indirilmesi gerektiğini belirtti.

AFAD’ın bölgesel ve yerel düzeyde düzenlediği çeşitli tatbikatları hatırlatan Vali Usta, Türkiye genelinde 7-8 yerel bölgesel tatbikatın planlandığını ve Bingöl’de 29 Ağustos’ta büyük çaplı bir bölgesel tatbikatın gerçekleştirileceğini duyurdu. Tatbikatın, Bingöl’de büyük çaplı bir deprem senaryosu üzerine kurulacağını belirten Usta, bu tür tatbikatların hazırlıkları değerlendirebilmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Son olarak, Bingöl’ün önceliğinin deprem ve diğer afetlerle mücadele kapasitelerinin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Usta, belediye ve ilçe yönetimleriyle birlikte yılsonuna kadar büyük çaplı afetlere hazırlık çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.