Yaz tatili dendiğinde akla ilk olarak Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil beldeleri gelse de İstanbul'da yaşayanlar için yakın plajlar mükemmel bir kaçış noktası olmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un kalabalığından ve bunaltıcı sıcağından sıkıldınız mı? Hafta sonu kısa bir mola vermek, biraz olsun keyifli zaman geçirmek mi istiyorsunuz?

Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen bir İstanbulluysanız şehre yakın konumda pek çok plaj seçeneği mevcut. Enuygun.com, İstanbul’a yakın, kısa bir yolculukla deniz, kum, güneş üçlüsüne ulaşabileceğiniz tatil yerlerini derledi.

DALLAS PLAJI, TEKİRDAĞ Marmara Bölgesi’nin Trakya tarafında kısa bir yolculukla ulaşabileceğiniz birbirinden güzel plajlar mevcut. Bu plajlardan biri de Tekirdağ’ın en güzel plajlarından Dallas Plajı. Tekirdağ – İstanbul yolu üzerinde, Marmara Ereğlisi’nde yer alan plaj, yumuşacık kumsalıyla dikkat çekiyor. Plajda, şemsiye, şezlong, duş kabini, soyunma kabini, WC, büfe ve ücretli otopark gibi imkân ve hizmetler mevcut. Ayrıca plaj çevresinde kamp alanları gibi konaklayabileceğiniz alanlar da bulunuyor. İstanbul’dan Dallas Plajı’na ortalama 1,5 – 2 saatte ulaşılabiliyor. Aracınız yoksa araç kiralama seçeneğini değerlendirerek bu güzel plaja ulaşabilirsiniz.

KIYIKÖY HALK PLAJI, KIRKLARELİ Enuygun.com’un listesindeki ikinci öneri Kırklareli’nin Vize ilçesinde yer alan Kıyıköy Halk Plajı. İstanbul’a ortalama 160 km mesafede yer alan Kıyıköy Halk Plajı’na 2,5-3 saatte ulaşılabiliyor. Sakin ve temiz bir plaj olan Kıyıköy’de şezlong, şemsiye, duş kabini, WC, soyunma kabini, büfe ve cankurtaran gibi hizmet ve imkanlar mevcut. Keyifli bir hafta sonu geçirmek isterseniz bu sakin plaja doğru yola çıkabilirsiniz.

İĞNEADA PLAJI, KIRKLARELİ Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarından birine sahip olan, hatta bu nedenle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İğneada, güzellikleriyle mutlaka görülmesi gereken bir destinasyon. Yemyeşil longoz ormanlarını masmavi denizle buluşturan İğneada Plajı, hem deniz hem de doğa eşliğinde harika bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. İğneada Plajı, doğal güzellikleri, yumuşak kumsalı, temiz denizi ve sakin atmosferi ile huzur dolu bir tatil imkânı sunuyor. İstanbul’a yaklaşık 238 km mesafede yer alan İğneada, Kırklareli Demirköy mevkiinde konumlanıyor.

ERİKLİ PLAJI, EDİRNE Erikli Plajı, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı olan Erikli Köyü’nde yer alıyor. Mavi bayraklı bir plaj olan Erikli Plajı, tertemiz denizi ve kumsalı ile dikkat çekiyor. İstanbul’a 260 kilometre mesafede, Saroz Körfezi’nde yer alan plajın çevresinde kamp alanları, kafeler, restoranlar ve konaklama tesisleri mevcut. Plajda, şezlong, cankurtaran, duş, soyunma kabini ve WC gibi imkanlar mevcut. Ayrıca Erikli Plajı’nda hemen her yaz eğlence dolu festivaller düzenleniyor. Özellikle gençler, Erikli’de gerçekleştirilen bu festivallere yoğun ilgi gösteriyor.

KERPE HALK PLAJI, KOCAELİ ENUYGUN’un sıradaki önerisi Kocaeli’den geliyor. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yer alan Kerpe Halk Plajı’na İstanbul’dan 2 – 2,5 saatte ulaşılabiliyor. İstanbulluların kısa bir yaz tatili için sıklıkla tercih ettiği Kerpe’de oteller, kamp alanları, günlük çadır kiralama ve karavan kiralama gibi imkanlar da bulunuyor. Tatilciler, genellikle Kerpe Plajı’nda denizin ve doğanın tadını çıkarıyor. Mavi bayraklı bir plaj olan ve oldukça temiz bir denize sahip olan Kerpe Halk Plajı’nda, şemsiye, şezlong, duş ve soyunma kabini, WC, büfe, otopark ve cankurtaran gibi hizmet ve imkanlar mevcut.

FISTIKLI PLAJI, YALOVA Fıstıklı Plajı, Yalova’nın Armutlu ilçesinde bulunuyor. Tertemiz denizi ile ünlü olan plajın sahil şeridi ince kumlu bir yapıya sahip. Plaj içerisinde şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz, yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayabileceğiniz bir işletme de bulunuyor. İstanbul sakinleri tarafından ilgi gören Fıstıklı Plajı’nda, özellikle hafta sonu ve bayram günlerinde yer bulmak zor olabiliyor. Zira Fıstıklı Plajı ile İstanbul arasında yaklaşık 163 km mesafe bulunuyor ve araçla 2,5 saatte ulaşılabiliyor.

ÇUHALLI PLAJI, DÜZCE Listedeki son öneri ise Düzce’den. Çuhallı Plajı, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan mavi bayraklı bir plaj. Akçakoca, Karadeniz kıyısındaki en güzel tatil beldelerinden biri olarak biliniyor. Çuhallı Plajı ise bölgedeki en popüler plajlardan. Hem yumuşacık kumsalı hem de temiz ve berrak deniziyle ünlü olan plajda, çocuk oyun alanları ve şemsiye/şezlong gibi imkân ve hizmetler bulunuyor. Karadeniz’in mavi bayraklı ilk plajı olma özelliğine sahip olan Çuhallı Plajı İstanbul’a 238 km mesafede.