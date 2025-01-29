Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte şehir merkezinde sosyal destek alan bin 653 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de “Tesisat Sizden, Kombi Bizden” kampanyasıyla yeni bir proje başlattıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığının korunması, iklim değişikliği ile mücadele konularındaki çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temiz hava çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

“Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında şehir merkezinde sosyal destek alan bin 653 konutun doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını anımsatan Başkan Altay, Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’nin yeni etabında ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ kampanyası ile konutlarında ısınma amaçlı katı yakıt kullanan vatandaşlarımızı doğalgaz kullanımına teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerimizde bulunan ve öncelikli olarak belirlenen mahallelerde katı yakıtla ısınan konutlarda ilk defa doğalgaz kullanacak mülk sahiplerinin iç tesisatlarını kendileri yapması koşuluyla ücretsiz kombi desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Altay, "Başvurularını almaya başladığımız proje kapsamında ilk etapta bin 700 kombi hanelere ulaştırılacak. Her projemizde olduğu gibi bu konuda da bizlere destek olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kombi desteği için, başvuru şartlarını sağlayanlar “www.konya.bel.tr/s/kombi-destegi-basvuru” adresinden ön başvuru formunu doldurmaları halinde değerlendirmeye alınacak.