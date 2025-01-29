İzmir'de Karabağlar Belediyesi ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası işbirliğiyle, yıllarını mobilya sektörüne adayan ustalar için saygı töreni düzenlendi. Mobilya Akademi de gerçekleşen etkinlikte 70’i aşkın mobilya ustasına plaket takdim edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki törene, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına CHP Meclis Üyesi Hidayet Petin, Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanvekili Nevzat Artkıy, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mobilya ustaları katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay törende yaptığı konuşmada, mobilya sektörüne yıllarca emek veren ustaların, sektörün temel taşı olduğunu belirterek, mobilya sektöründe yıllarca emeğini, alın terini ve ömrünü bu işe adamış değerli ustalarla bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Başkan Kınay, 'Mobilya Akademi' çatısı altında başlatılan sürecin aslında sektörün geleceğine dair çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ara eleman yetiştirmekten, sektörün uluslararası alanda daha güçlü bir yer edinmesine kadar birçok konuda sizlerle birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Başkan Kınay, sektörün altyapı, pazarlama, eğitim ve tasarım gibi pek çok alanda çözümler beklediğini vurguladı.

Törende, mobilya sektöründe yıllarca emek vermiş ustalara, Başkan Kınay, Oda Başkanı Özkoparan ve diğer protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.

Ustalar, kendileri adına ilk kez düzenlenen bu anlamlı törende onurlandırılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, böyle bir organizasyonu hayata geçiren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Oda Başkanı Hasan Özkoparan ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundular.