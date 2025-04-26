İzmir Buca Bilim ve Sanat Merkezi ile Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören müzik yeteneği öğrencileri, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yılı anısına anlamlı bir projeye imza attı. İki kurumun öğretmenleriyle birlikte hazırlanan ortak video çalışması, tarihe ve şehitlere sanat aracılığıyla güçlü bir selam niteliği taşıyor.İZMİR (İGFA) - Projede, öğrencilerin seslendirdiği eserle Çanakkale’nin direniş ruhu yeniden can bulurken, şehitliklerde çekilen etkileyici görüntüler çalışmaya duygusal ve tarihsel bir derinlik kazandırdı.

İzmir Buca BİLSEM Müdürü Cenk Aybars Dereli ve Çanakkale BİLSEM Müdürü Berna Aras’ın koordinasyonunda yürütülen projeye, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı destek verdi.

Projenin müzikal altyapısını oluşturan ve duygusal etkisini artıran “Çanakkale Bugün Toz ile Duman” adlı eserin kullanımına katkı sunan sanatçı Esat Kabaklı’ya da projeye verdiği destek dolayısıyla teşekkür edildi.

Anlamlı çalışma vesilesiyle, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’de ve yurt savunmasında hayatını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.