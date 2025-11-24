Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerini dijital dönüşüme hazırlamak için BTSO Akademi çatısı altında 'Bilişim Sektöründe Geleceği Kodla: Global Başarı ve Finansal Dönüşüm' programını hayata geçirdi. Program, yazılım, veri yönetimi ve küresel teknoloji trendlerini katılımcılarla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerini teknolojideki hızlı dönüşüme hazırlamak amacıyla eğitim ve gelişim programlarına bir yenisini ekledi. BTSO Akademi kapsamında gerçekleştirilen 'Bilişim Sektöründe Geleceği Kodla: Global Başarı ve Finansal Dönüşüm' programı, bilişim sektöründeki güncel eğilimleri katılımcılarla buluşturdu.

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi tarafından düzenlenen program, yazılım teknolojileri, veri yönetimi, yeni nesil yatırım modelleri ve küresel teknolojik gelişmeler gibi alanlarda kapsamlı bilgiler sundu. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, Konsey Başkan Yardımcısı İdris Doğrul, konsey üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GELECEĞİ KODLAMAK

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, programda yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün artık tüm sektörlerde belirleyici bir güç haline geldiğini vurguladı. Batmaz, 'Artık teknoloji, sadece üretimi destekleyen bir unsur değil; ticareti, finans sistemlerini, tedarik zincirlerini ve kentlerin gelişim dinamiklerini şekillendiren temel güç. 'Geleceği kodlamak', dijital yetkinlikleri kazanmanın ötesinde bu yetkinlikleri stratejik bir vizyona dönüştürmek anlamına geliyor' dedi.

Batmaz, teknoloji eksenli dönüşümün şehirlerin rekabet gücünü belirleyeceğine işaret ederek, 'Ürün kadar veri, makine kadar algoritma, sermaye kadar yazılım kabiliyeti ön plana çıkıyor. Geleceği kodlamak; yazılım üretmekten öte, dijital dönüşümü kurum kültürüne entegre etmek ve iş gücünü dönüştürmek demek' ifadelerini kullandı.

BURSA'YI TEKNOLOJİ ÜSSÜ YAPMA HEDEFİ

Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın da Bursa'nın üretim gücünü bilgi teknolojileriyle desteklemenin önemine değindi. Akın, 'Bursa, 17 organize sanayi bölgesiyle dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biri. Yazılım üreticileri ve veri merkezleriyle yeni nesil üretim modellerinin sanayiye entegrasyonu gerekiyor. BUTEKOM bünyesinde bir yapay zekâ merkezi kurma çalışmalarımız sürüyor. Bursa'nın bu alanda bölgesel bir üs hâline gelmesini hedefliyoruz' dedi.

Program kapsamında iki oturum düzenlendi. İlk oturumda Teknoloji ve İş Stratejisti Refik Tuncer, 'Global Pazarda Teknoloji Satmak ve Yatırımcı Ekosistemi' başlıklı sunumuyla teknoloji ihracatı, yatırım süreçleri ve küresel rekabet kriterlerini katılımcılarla paylaştı. Konsey Başkanı Osman Akın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise Cengiz Aydemir ve Esra Aydın Ekici, girişimcilik ekosisteminde karşılaşılan hukuki çerçeveler ve yeni nesil yatırım modellerine dair değerlendirmelerde bulundu.

BTSO Akademi çatısı altında gerçekleştirilen bu program, katılımcılara dijital dönüşüm ve global pazarda rekabet gücü konularında önemli kazanımlar sağladı.