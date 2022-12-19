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Üniversite öğrencileri “Gelecek Yüzümüz” STEM etkinliği ve İnovasyon Yarışması’nda buluştu

Etkinlik kapsamında düzenlenen sürdürülebilir havacılık inovasyon yarışmasına katılan üniversite öğrencileri, havacılığın geleceğine yönelik inovatif çözümler sundular. Dereceye girenler, teknolojik ödüllerin yanı sıra GE’nin “Kariyerime İlk Adım” programında yer almaya hak kazandı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 19.12.2022, 12:23 Murat Aydın
Üniversite öğrencileri “Gelecek Yüzümüz” STEM etkinliği ve İnovasyon Yarışması’nda buluştu

İstanbul, Türkiye; 19 Aralık 2022: GE Kadın Çalışan Ağı platformu aracılığıyla, tüm gençlerin ve özellikle çalışma hayatında sayıca az varlık gösteren kadınların teknik rollerde temsilini artıran girişimlere öncülük eden GE Türkiye, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle İstanbul’da “Gelecek Yüzümüz” adlı STEM etkinliği ve sürdürülebilir havacılık inovasyon yarışmasını gerçekleştirdi. 

Türkiye’deki STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki çeşitliliği artırmak ve iş yaşamında kadınların liderliğini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan üniversite öğrencileri, GE Türkiye profesyonelleri, oturumlarda konuşma yapan yöneticiler ve yarışma jürisinin dahil olduğu sektör uzmanlarıyla etkileşim kurma ve yenilikçi fikirlerini paylaşma imkanı yakaladı. 

GE liderlerinin mentorluğu aracılığıyla STEM alanlarında kariyer fırsatlarını teşvik etmeyi ve zorlu problemlere karşı yenilikçi çözümler keşfetmek için eleştirel düşünme ve problem çözme yöntemleri kazandırmayı hedefleyen etkinlik kapsamında “Sürdürülebilir Havacılık” temalı inovasyon yarışması da düzenlendi. 

STEM alanlarında eğitim gören ve ÇYDD’den burs desteği alan 100 üniversite öğrencisi, inovasyonun geleceği için hayati önem taşıyan problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullandıklarını gösteren fikirlerini paylaşmak üzere, eşit kadın-erkek oranının sağlandığı gruplara ayrıldı. Havacılığın geleceğiyle ilgili sorunlara GE profesyonelleri gözetiminde önerdikleri çözümlerle ilk üçe giren gruba teknolojik ödüller verildi ve GE Türkiye’den “Kariyerime İlk Adım” programına katılım /GE ofisinde bir gün geçirme fırsatı sağlandı. 

GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Aybike Molbay, etkinlikle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “GE Türkiye olarak, 20 yıldır, GE Türkiye Kadın Çalışan Ağı platformumuzla kadın çalışanlarımıza gelişim olanakları sunuyor, onlara güç ve ilham veriyoruz. Bugün ÇYDD işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz STEM etkinliğimizle geleceğin yeteneklerini yetiştirme, STEM öğrencilerine özellikle de geleceğin kadın liderleri olmaları yolunda ilham verme ve kadın mühendis oranını artırma taahhüdümüze bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. İnovasyon yarışmamıza katılan, kız öğrencilerimizin de dahil olduğu gençlerimizin ne kadar çalışkan, hevesli ve üretken olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti. Eleştirel düşünce yönteminden aldıkları güçle potansiyellerini açığa çıkararak, bugün yaşadığımız ve gelecekte karşı karşıya kalacağımız sorunlara akılcı çözümler sunan gençlerimizin, geleceğin mühendisleri olarak iş hayatına katılacağına ve Türkiye’nin iş gücü vizyonuna etkin şekilde hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz.”

“Laik, bilimsel ve eşitlikçi eğitim” amacıyla çağdaş eğitimin önemini tüm çalışmalarında vurgulayan ÇYDD’nin Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise STEM etkinliğinin öğrencilere sadece bilgi vermeyi değil, onlara analitik bakış açısı kazandırarak bilgiye nasıl ulaşacağını öğretmeyi hedeflediğinin altını çizdi. Prof. Dr. Yüksel, “Birbirinden değerli üniversite öğrencilerimizin parlak fikirlerine tanıklık etmek ve onların heyecanına ortak olmak hepimize ilham veriyor. Ülkemizin özellikle STEM alanındaki geleceğine katkısı olacak bu projede, GE ile birlikte iş birliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki özgür ve çağdaş bir topluma ulaşmanın en önemli aracı her zaman eğitim ve geleceğe ışık tutacak olanlar da gençlerimiz olacaktır.” dedi.

#Gelecek Yüzümüz #STEM etkinliği #İnovasyon Yarışması
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