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Sosyal Medya Uzmanı Songül Başaran Twitter'da yaşananları anlattı

Sosyal Medya Uzmanı Songül Yiğit Başaran Sosyal Medya'de yaşananları anlattı. 'Sosyal Medya'nın önde gelen kurumlarından Twitter'da yaşananları yorumladı tavsiyelerde bulundu. Başaran TikTok ile ilgili de tavsiyelerde bulundu.

BİLİM-TEKNOLOJİ 08.11.2022, 12:16 08.11.2022, 15:39 Murat Aydın
Sosyal Medya Uzmanı Songül Başaran Twitter'da yaşananları anlattı

Sosyal Medya Uzmanı Songül Yiğit Başaran Tek Rumeli TV Anahaber Bülteninde Yusuf Doğmiş'in konuğu oldu. Başaran, Sosyal Medya'da yaşananları anlattı. 'Sosyal Medya'nın önde gelen kurumlarından Twitter'da yaşananları yorumladı tavsiyelerde bulundu. Başaran TikTok ile ilgili de tavsiyelerde bulundu.

Songül Yiğit Başaran sosyal  Twitter'da yaşananlarla ilgili  önemli açıklamalarda bulundu.  Başaran özetle şunları söyledi:

▪️Ellon Musk’ın Twitter’ı satın alması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medya gündemin bu hafta oldukça yoğundu Ellon Musk elinde lavaboyla Twitter genel merkeze girişi ile beraber Köklü bir değişiklik yapacağının ilk mesajını vermişti Twitter yönetiminde büyük bir değişikliğe adım attı Ellen mask başta CEO olmak üzere bir çok yönetici işten çıkardı akabinde kendisini tek yönetici ilan etti.
Twitter’da artık mavi tik ücretli oldu. Ücreti aylık 8 $ olarak belirledi Ellon Musk sosyal medyada yoğun tepki toplayan bu gelişme İlerleyen günlerde daha çok konuşulacak benziyor çünkü Daha başka bir çok değişiklik olacağa benziyor Twitter’da
▪️TikTok sizce yasaklanmalı mı çocuklar için zararları nelerdir?

İşim sosyal medya olmasına rağmen benim bir tik tok hesabım yok aynı zamanda çocuklarımın da bir TikTok hesabı yok.
Tik tokla beraber yayılan siber zorbalık ve beraberinde üretilen olumsuz içerikler çocukları fazlasıyla kötü yönde etkilemeye başladı TikTok üzerinden para kazananların daha çok rozet satın alabilmeleri içeri için ürettikleri içeriklerin içeriği gün geçtikçe olumsuz yönde artıyor. Ebeveynlerin katı yasaklar koymak yerine çocuklarıyla geçirdikleri vaktin daha kaliteli olmasına ve çocukların hesap üzerinden 13 yaşından küçük iseler mesaj almamasınız sağlamalarını öneririm. Normalde çocukların mesaj alma özelliği kapalıdır ancak 16 yaşından kendilerini büyük göstererek hesap açtıkları doğrultuda mesaj alabiliyorlar bu da onları bir çok tehlikeyle karşı karşıya getiriyor.
Çektikleri videoları kolayca sosyalmediği üzerinden yaya bildikleri için her kesimden kullanıcıya ulaşabiliyorlar ve sosyal medya üzerinden çocuklar yaydıkları videolarla tehtit Şantaj ve ne yazık ki tacizle karşı karşıya kalıyorlar. Çözüm olarak sosyal medya okuryazarlığının çocuklar ve ebe beyinleri sağlanması gerekiyor.

Sosyal medyada çocukların yaşayacağı sıkıntıları da anlattı. Başarın'ın öneri ve uyarılarını dinlemek için fotoğraftaki  linge tıklayın:

#twitter #tiktok #YusufDogmis #TekRumeliTv #sosyalmedya #songülyiğitbaşaran
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