banner314

banner325

Son Dakika

BBL, Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmaya hazırlanıyor!

Türkiye’nin önde gelen espor kulüplerinden BBL, Avrupa yolculuğuna başlıyor. Yoğun bir taraftar kitlesine sahip olan platform, oyun ekosisteminde yakaladığı başarılarla tanınıyor. BBL ekibi, sahip oldukları rekabetçi ruhla Türkiye’deki başarılarını Avrupa arenasına da taşımak istiyor.

BİLİM-TEKNOLOJİ 19.12.2022, 12:43 Murat Aydın
BBL, Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmaya hazırlanıyor!

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yayıncı topluluğu BBL, Türkiye’deki oyun ekosisteminin gelişimine yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Platform, geçmiş dönemde yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekleyerek Avrupa arenasında mücadele etmeye başlıyor. Türkiye’nin Valorant’taki ilk şampiyonu unvanını taşıyan ve son dört yıldır PUBG takımıyla dünya şampiyonasına giden BBL ekibi, bu gelişmeyle birlikte başarılarını Avrupa’da da sürdürmeyi amaçlıyor. Kuruluş aşamasında oyunseverlerin destekleriyle büyüyen espor kulübü, yoğun bir taraftar grubu tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

BBL, oyun ekosistemindeki taraftarlarının destekleriyle yakaladığı ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi hedefliyor. Gelecekte taraftarlardan gelen talepler doğrultusunda 22 kişilik kadrosunu genişletmek isteyen BBL ekibi, oyunseverlere rekabetçi arenalarının atmosferini yaşatmak amacıyla farklı oyunlar içerisinde yer almayı planlıyor. BBL’in kurucu ekibi, sahip oldukları vizyon doğrultusunda espor sektörünün Türkiye’deki gelişimine katkı sağlarken, yeni projelerle de sektörün paydaşlarıyla bütünleşmeyi arzuluyor.

BBL’in Avrupa macerasına ilişkin açıklamalarda bulunan BBL CEO’su Okan Demirel, elde ettikleri tüm başarıların mimarı olarak BBL ekibini işaret ederken, takımın kimyasına güvendiklerini ve sosyalleşen, birbirlerine destek vermeyi seven bir kadro kurduklarını vurguladı.

Avrupa’yı hayal ettik, hedefledik, gerçeğimiz oldu

Türkiye’nin en büyük yayıncılarından ve eski espor oyuncusu olan BBL Kurucu Ortağı Ferit Karakaya, “BBL olarak geçirdiğimiz her sezonda hem sportif hem de direktif anlamında organizasyonumuzu büyüttük. Geldiğimiz noktadaysa BBL bugün dünyanın en büyük Valorant takımlarıyla aynı kulvarda mücadele edecek. Hepimiz için çok heyecan verici ve bir o kadar da zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Kurduğumuz kadronun hem oyuncu hem koç hem de teknik ekip olarak çok uyumlu bir kimya oluşturduğunu görüyoruz. Biz BBL’i kurduğumuz günden bu yana Avrupa’yı hayal ettik. Hayalimizi hedefledik ve bu Türkiye’nin gerçeği oldu.” dedi.

Ulaştığımız en kalabalık kadromuzla güçlenmeye devam ediyoruz

Takımın güncel durumunu değerlendiren BBL CEO’su Okan İlker Demirel, “Geleceğe yatırım yaptığımız oyuncularımız ve as kadroda yerini almak için avucunu kaşıyan yedeklerimiz bulunuyor. Bugüne kadar ulaştığımız en kalabalık kadromuzla transfer sürecine devam ediyoruz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızla yaptığımız fikir alışverişleri doğrultusunda yerli ve yabancı takımlarla transfer görüşmeleri yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu konuya ilişkin önemli bir haber duyuracağız.” dedi.

Hem Berlin hem de Türkiye’de Gaming House açacağız

Yönetime ilişkin açıklamalarda bulunan Demirel, “Aramızdan ayrılanlar, yeni katılanlar ve pozisyonu değişen arkadaşlarımız oldu. En önemlisi de makro sistemden mikro sisteme geçiş yaptık. Artık her branşın ayrı bir takım menajeri var. Valorant'ı Eren'e emanet ettik. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin gelişimi noktasında sorumluluğu üstleniyor. Gaming Office’in yetersiz kalması sebebiyle Berlin dışında Türkiye’de de bir Gaming House için çalışmalara başladık.  Heyecan değil, istek ve hırs var. Her şey bir an önce başlasın istiyoruz. BBL Yönetimi’ni hiç görmediğiniz bir agresiflikte göreceksiniz. Hamdık, piştik, bu yıl her yeri kendimizle beraber yakacağız.” dedi.

Taraftarımız hazır olsun, başarılarımızla gururlandırmaya geliyoruz

BBL taraftarlarına mesajını paylaşan Demirel, “İlk maçımızdan bu yana bizleri destekleyen devasa bir taraftara sahibiz. Galibiyetlerimizde ve mağlubiyetlerimizde daima arkamızda durdular. Her zaman altıncı oyuncu olarak takımımızı sırtlayan en büyük etken oldular. Taraftarımıza söyleyebileceğimiz en büyük mesaj şu: Henüz başlamadık. Başarılarımızla onları gururlandıracağız.” dedi.

Gelişmeleri duyurmak için sabırsızlanıyoruz 

BBL oyuncusu Quti’nin takım içindeki yerine dikkat çeken Karakaya, “Quti inanılmaz bir oyuncu ne görev verilirse yerine getiriyor. Şu an ana kadroyu bir arada tutan isim o, küçüğünden büyüğüne herkesin saygısını kazandı. Teknik ekibimizi büyütme hedefimizi daha önce vurgulamıştık. Önümüzdeki süreçte sonlanması için heyecanla çalıştığımız birçok gelişme var. Bunları duyurmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

#BBL #türk bayrağı #avrupa
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 19 Aralık 2022
İmsak 06:45
Güneş 08:17
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir