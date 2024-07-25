Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Konya Yaz Okulu’nda ortaokul öğrencileri verimli bir tatil dönemi geçiriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genç KOMEK, Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademilerinde faaliyetler yürüttüklerini belirterek, öğrenciler için hayata geçirdikleri çalışmalardan birinin de Bilim Konya olduğunu söyledi.

Bilim Konya ile gençlerin bilimsel meraklarını ve keşfetme duygularını desteklemeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bilim Konya’da sınav ve yetenek görüşmelerini başarıyla geçen ortaokul öğrencilerimizin; yazılım, mekanik, elektrik- elektronik gibi alanlarda eğitimlere katılarak bu alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Evlatlarımız ayrıca burada millî ve manevî eğitimlere de katılarak dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyor. İş birliğinden dolayı T3 Vakfımıza teşekkür ediyor, yaz okuluna katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER BİLİM KONYA YAZ OKULU’NDAN ÇOK MEMNUN

Bilim Konya öğrencilerinden Necdet Türköz, eğitimleri hazırlayanlara teşekkür ederek, “Bilim Konya bana çok şey kattı. İyi ki yaz tatilinde Bilim Konya’ya gelmişim. Bilim Konya bana çok fazla bilgi kazandırdı” dedi.

Ahmet Talha Ceylan isimli öğrenci, Bilim Konya eğitimlerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Bilim Konya, arkadaşlarımla iyi bir iletişim kurmamı sağladı. Hocalarımla beraber bu yaz dönemini birlikte geçirmeye zamanımız oldu. Bilim Konya’nın hem dini derslerde hem de bilgisayar, elektronik ve mekanik derslere de katkıları var. Başkanımız Uğur İbrahim Altay bizim için çok uğraşıyor. Teşekkür ederiz.” dedi.

Başka bir öğrenci Bahadır Bayrakçı ise Bilim Konya ile birçok yeni bilgi edindiğini vurgularken; Duru Atalay isimi öğrenci, tatilinin Bilim Konya ile çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliği ile bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını hedefiyle hayata geçirilen Bilim Konya’da yaz okulu etkinlikleri İbn-i Sina Bilgehanesi’nde 16 Ağustos’a kadar devam edecek.