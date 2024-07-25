Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulu'nu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenerek tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirilen çocuklar için Millî Eğitim Bakanlığınca başta psikolojik destek olmak üzere uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi gibi çeşitli eğitimler verilmeye başlandı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu doğrultuda Ankara Seyranbağları İlkokulunda yaz okulu kapsamında eğitim alan 220 Gazzeli çocuğu ziyaret etti. Ziyarette çocuklar, "Hoş geldiniz okulumuza!" diyerek Bakan Tekin'i çiçeklerle karşıladı.

Çocukların eğitim aldığı sınıfları gezen Bakan Tekin, öğrencilerle Türkçe sohbet etti. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, misafir ettikleri Gazzeli çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Bakan Tekin'in ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getiren Gazzeli çocuklar, Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade ettiler. Türkiye'de çok sıcak bir ortamda aldıkları psikososyal destek sayesinde savaşın etkilerini unutmaya çalıştıklarını kaydeden Gazzeli öğrenciler, sunulan eğitim imkânı için de ayrıca teşekkür ettiler.

Gazzeli savaş mağdurlarına yönelik tedarik edilen barınma, gıda, giyim ve insani ihtiyaçların yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan destek kapsamında Filistinli misafir çocukların eğitimlerine devam etmeleri sağlanırken özel eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ile sınıf seviyelerine göre gerekli rehberlik faaliyetleri sürüyor.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.