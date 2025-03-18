Halkbank ve Habitat Derneği, ortak projeleri BİGE (Bilim Kızlarla Gelecek) ile kız öğrencilere yönelik kapsamlı bir teknoloji ve inovasyon girişimi başlatıyor. Proje ile lise ve üniversite çağındaki kız öğrencilerin STEM ve girişimcilik dünyasına kazandırılması amaçlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini destekleyen öncü bankalardan Halkbank ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bilinen Habitat Derneği, kız öğrenciler için bir teknoloji atılımı gerçekleştiriyor.

Lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören kız öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, STEM alanlarında ilerlemelerini teşvik etmek ve girişimcilik ekosistemine dahil olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İlham Buluşmaları’ndan Hackathon etkinliklerine, Hızlandırıcı Program’dan Demo Day'e kadar birçok aşama yer alacak.

BİGE projesi, Türkiye'nin dört bir yanından genç kızlara ulaşarak teknolojiye ve girişimciliğe dair farkındalık oluşturacak proje, kadınların STEM ve girişimcilik alanlarında daha aktif rol almaları için güçlü bir adım olacak.

Projede STEM odaklı fikirleri hayata geçirmek için Hackathon yarışması düzenlenecek. Yenilikçi ve teknoloji tutkunu 15-24 yaş aralığındaki lise ve üniversite öğrencisi kız çocukları; yapay zekâ, finansal teknolojiler, iklim krizi ve oyun geliştirme gibi alanlarda sürdürülebilir çözümler üretmek için yarışacak.

Başvurular arasından seçilecek 20 takım, 48 saat sürecek bu teknoloji yarışmasında yenilikçi iş fikirleri geliştirecek. 20 takım arasından jüri tarafından seçilen ilk 10 takım hızlandırıcı programa dahil edilecek.

Hackathon öncesinde katılımcılara tasarım odaklı düşünme, yalın kanvas, iş modeli geliştirme gibi alanlarda online ve yüz yüze eğitimler verilecek.

Süreç boyunca takımlar; finans, pazarlama, satış ve iş geliştirme gibi alanlarda uzman mentörlerle bire bir görüşerek projelerini olgunlaştırma fırsatı yakalayacak.

BİGE’nin son etkinliği Demo Day, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde düzenlenecek. Demo Day’de, 10 takım projelerini girişimcilik ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerine sunacak. Jürinin değerlendirmesi sonucunda, üç takım projelerini hayata geçirmelerine destek sağlayacak maddi ödülün sahibi olacak. Ödül kazanan girişimler, uluslararası girişimcilik yarışmaları Generation Unlimited ve Entrepreneurship World Cup programlarına başvuru yapma şansı yakalayacak.