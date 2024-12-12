Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında bilim, kültür ve sanat tarihine yön veren milli şahsiyetlerin öneminin nostaljik formdaki çizimlerle zenginleştirilerek Türkçe ve İngilizce olarak aktarıldığı çizgi romanlar, erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi"nin ilk kitaplarını erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Tekin paylaşımında ''Bilim, kültür ve sanat dünyamıza katkılar sunan tarihi şahsiyetleri evlatlarımıza öğretmek amacıyla hazırladığımız "Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi"nin ilk kitaplarını erişime açtık.'' sözleriyle duyurdu.

https://twitter.com/Yusuf__Tekin/status/1866740125197074886