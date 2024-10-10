Sağlık Gönüllüleri-Türkiye Derneği tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri' töreni sahibini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Bilim Kahramanları Derneği'nin öncülüğünde Pfizer Türkiye'nin katkıları ile gerçekleştirilen “Bilim Gençlerle Kazanacak” sosyal sorumluluk projesi, ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk' ödülüne layık görüldü.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, geleceği şekillendirme gücüne sahip gençlerin bilimle buluşmasına ve dünyayı olduğundan daha iyi hale getirmek için emek vermesine ilham olmanın çok değerli olduğuna inandıklarını söyledi.

Gençleri bilim insanları ile bir araya getirme gayesiyle hayata geçirdikleri Bilim Gençlerle Kazanacak projesinin bu ilhamın nesiller arasında yayılmasını sağladığını düşündüklerini belirten Demir, "Nitekim bilim ve araştırmaya duyulan merak, nesiller arasında kurulan köprünün temelini oluşturacaktır. Çok değerli paydaşımız Pfizer Türkiye ile birlikte büyük bir heyecanla yürüttüğümüz projenin bilime duyulan ilgiyi toplumun her kesimine yayacak itici güç olmasının devamını diliyorum. Bu değerli ödülün jürisinde kendini sağlık alanında üretilen sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesine adamış kişilerin bulunması çok kıymetli. Bilim etkinliklerinde gençlere eğitim ve kariyer yolculuklarında çeşitli bilim dalları ile ilham vererek projeye katkı sunan bilim insanlarına ve bilime meraklı liseli gençlere özel teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Pfizer Türkiye Ülke Başkanı Metin Hullu ise, bu başarıyla ilgili şunları söyledi: “Pfizer'de “bilim kazanacak” diyerek hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler amacıyla çalıştıklarını söyledi. Hullu, "Bu projemiz ile Sağlık Gönüllüleri-Türkiye Derneği tarafından ‘Sağlıkta Sosyal Sorumluluk' ödülüne layık görülmekten dolayı mutluyuz" dedi.