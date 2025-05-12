Bilecik merkeze bağlı Çukurören Köyü'nde yıllardır süregelen toz problemi, kapsamlı bir yol çalışmasıyla sona eriyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) teknolojisiyle yapılan yol, hem dayanıklılığı hem de çevreci yönüyle dikkat çekiyor.

Özellikle Safi Çimento Fabrikası'ndan çıkan toz nedeniyle büyük zarar gören yol, köy halkının yaşam kalitesini olumsuz etkiliyordu. Vatandaşların artan şikâyetleri üzerine harekete geçen Bilecik İl Özel İdaresi, sorunu kökten çözmek için ilgili firmayla iş birliğine gitti.

YOL MASRAFLARI FİRMADAN, UYGULAMA DEVLETTEN

Yol yapım maliyetlerinin tamamı Safi Çimento tarafından karşılanırken, uygulama sahadaki uzman ekipler eşliğinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında hem köy içi ulaşım kolaylaşıyor hem de çevre sağlığı korunuyor.

VALİ AYGÖL’DEN SÜRPRİZ DESTEK

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de finişer makinesiyle kısa bir süre asfalt serimi yaparak projeye bizzat destek verdi. Vali Aygöl, “Devlet ve özel sektör iş birliğiyle örnek bir çalışmaya imza atıyoruz. Halkımızın hayatını kolaylaştırmak önceliğimiz,” dedi.

KÖYLÜLER MEMNUN: ‘TOZDAN KURTULDUK’

Yıllardır tozla mücadele eden Çukurören halkı ise yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalıcı ve modern bir çözümle yollarına kavuşan köylüler, özellikle yaz aylarında yaşadıkları sağlık sorunlarının ve toz kirliliğinin artık geride kaldığını belirtti.